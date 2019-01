Kolumbijský prezident Iván Duque vyzval Kubu, aby zatkla desítku velitelů povstalecké organizace Vojsko národního osvobození (ELN). Právě povstalcům připisuje Kolumbie odpovědnost za čtvrteční teroristický útok na policejní akademii, při kterém zemřelo 21 osob. Kuba Kolubii znovu vyjádřila svou soustrast a uvedla, že se bude řídit závazky přijatými ještě před nynějším incidentem.

Během páteční noci kolumbijský prezident Iván Duque oznámil, že odvolal dekret rušící zatykače na vůdce ELN, kteří žijí na Kubě. Podle agentury AFP tím definitivně pohřbil mírová jednání s členy ELN, poslední aktivní povstalecké organizace v zemi.

„Celé Kolumbii je jasné, že ELN ve skutečnosti netouží po míru,“ řekl Duque podle agentury AP v kolumbijské televizi. Jedním dechem pak připomněl dlouhý seznam přibližně 400 teroristických útoků, které jsou organizaci připisovány od zahájení mírových jednání v roce 2017.

„Rádi bychom poděkovali kubánské vládě za vyjádřenou solidaritu a požádali ji, aby zajala teroristy nacházející se na jejím území a předala je do rukou kolumbijské policie,“ dodal Duque posléze s tím, že žádná ideologie nemůže omluvit krutost nejnovějšího atentátu.

Nejhorší útok od roku 2003

Čtvrteční exploze auta, ke které došlo v areálu kolumbijské policejní akademie, si vyžádala životy 21 lidí. Dalších 68 osob bylo zraněno. Počet obětí nicméně stále není definitivní.

Podle dostupných informací se celý incident odehrál kolem půl čtvrté odpoledne místního času (21:30 SEČ). Útočník měl údajně v úmyslu vjet s vozem napěchovaným 80 kilogramy výbušnin do areálu místní akademie generála Santandera. Policejní hlídka jej však pomocí speciálně vycvičených psů odhalila a postavila se mu do cesty. Muž proto oba policisty přejel a s autem najel přímo do nedaleké budovy. Exploze následovala záhy.

Jak upozornila kolumbijská média, jednalo se o nejhorší teroristický útok v Bogotě od roku 2003, kdy v garážích luxusního klubu El Nogal explodovala bomba. Při útoku, který měli na svědomí levicoví povstalci z organizace FARC, tehdy zahynulo 36 lidí.