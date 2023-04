Ruské úřady zahájily trestní stíhání soudců Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC), kteří minulý týden vydali zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor, který plní roli kriminální ústředny, o tom informovala agentura Interfax.

Ruský prezident Vladimir Putin během projevu na zasedání vedení Federální bezpečnostní služby (FSB) v Moskvě, 28. února 2023 | Foto: ČTK

Ruský vyšetřovací výbor konkrétně začal stíhat hlavního prokurátora ICC Karima Khana, který podle něj požádal o vydání zatykače, a další tři soudce. Výbor uvedl, že stíhání Putina a Lvovové-Bělovové má „vědomě nezákonný charakter, protože důvody pro přivedení k trestní odpovědnosti chybí“.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury Reuters krok ICC označil za jasnou známku nepřátelství vůči Rusku i samotnému Putinovi. Sdělil také, že Rusko na jednání soudu reaguje s klidem, a že rozhodnutí ICC Putinovi nijak nebrání v práci.

Soud v Haagu Putina a Lvovovou-Bělovovou stíhá v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, konkrétně kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dříve uvedla, že rozhodnutí ICC nemá pro Rusko žádný význam, protože Rusko není součástí Římského statutu, na základě kterého ICC vznikl.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv v reakci na vydání zatykače na Putina pohrozil raketovým útokem na sídlo ICC v Haagu. „Všichni chodí pod Bohem a raketami. Lze si docela dobře představit bodově přesné použití hypersonického nosiče z ruské lodi v Severním moři na budovu haagského soudu,“ napsal dnes Medveděv na Telegramu.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu to není poprvé, co Medveděv otevřeně pohrozil Západu zničujícím útokem. Jeho útočná rétorika ale ještě nikdy nepřešla do reality, připomíná ruská verze stanice BBC.

Vedoucí Katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Veronika Bílková ale upozornila, že ač Rusku ze zatykače žádné povinnosti nevyplývají, přes 120 států, které soud v Haagu uznávají, má nyní povinnost Putina zatknout. ICC neuznávají například ani Spojené státy.