Zatýkání Assange v přímém přenosu. Z ambasády ho museli vynést

Zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, jehož dnes na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně zatkla britská policie, museli z budovy ambasády doslova vynést. Na videu, které zveřejnila mimo jiné televize CNN, je vidět, jak se sedmačtyřicetiletý Australan se ztrhaným výrazem v obličeji a pokřikem vyzývajícím k odporu brání odchodu z budovy, kde strávil předchozích skoro sedm let. Soud v Londýně následně shledal Assange vinným z porušení podmínek kauce a do dalšího slyšení ho poslal do vazby. Podle agentur mu hrozí 12 měsíců vězení.

Obrázkem pobledlého Assange s bílými vlasy a bílým plnovousem, jehož vleče sedm policistů v civilu, byla fascinována i reportérka CNN. "Podívejte, kolik lidí ho vleče, evidentně nejde dobrovolně," komentovala situaci reportérka. "Je to fascinující, podívejme se na to ještě jednou," dodala poté, co na videu bylo vidět, jak Assange policisté natlačili násilím do policejního vozu. Podle záběrů na sociálních sítích Assange křičel mezi dveřmi ambasády "Británie musí protestovat, vy můžete protestovat!". V ruce přitom držel knihu amerického spisovatele Gorea Vidala nazvanou History of The National Security State. Tento v roce 2012 zesnulý spisovatel kritizoval mimo jiné zahraniční vojenskou politiku USA, která podle něj vedla k úpadku této země. Obává se vydání Assange z ambasády nechtěl odejít právě proto, že se obává vydání do USA, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu. Na ambasádě Ekvádoru měl diplomatický azyl od roku 2012 díky bývalému levicovému prezidentovi této jihoamerické země Rafaelu Correaovi. BREAKING: #Assange removed from embassy - video pic.twitter.com/qsHy7ZVPg5 — Ruptly (@Ruptly) April 11, 2019 Azyl Assangeovi nyní sebral ekvádorský prezident Lenín Moreno, který už v roce 2017 po nástupu do úřadu označil Assange za "více než nepříjemný zděděný problém". Moreno se ho nejprve snažil dostat z ambasády diplomatickou cestou, v prosinci 2017 mu dokonce udělila jeho vláda ekvádorské občanství. Posléze ale začal Assange kritizovat za porušení podmínek pobytu na ambasádě, když se Assange mimo jiné na sociálních sítích vyjadřoval k mezinárodnímu dění a podle Morena se vměšoval do záležitostí cizích států. Poslední kapkou bylo pro Morena zveřejnění dokumentů a fotek týkajících se jeho rodiny, které se objevily v ekvádorském tisku a na sociálních sítích, podle ekvádorského prezidenta díky serveru WikiLeaks. Moreno tvrdí, že s offshoreovými firmami svého bratra nemá nic společného a že bratr není státní zaměstnanec, takže může mít takové firmy, kde chce.

Autor: ČTK