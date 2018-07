Závod s vodou. Záchranu thajských chlapců z jeskyně ohrožuje další déšť

/VIDEO/ Thajští záchranáři se zřejmě pokusí uspíšit vyproštění dvanácti chlapců a jejich fotbalového trenéra ze zatopené jeskyně, protože hrozí, že jejich záchranu zkomplikují další velké dešťové srážky. "Je to závod s vodou," připustil guvernér místní provincie.

Potápěčské vybavení pro všech třináct uvízlých nešťastníků je připraveno. Záchranáři sice ze zaplavené jeskyně nepřetržitě odčerpávají vodu, jenže její hladina se snižuje jen o centimetr za hodinu. A v pátek má začít znovu pršet.

A diving expert explains the difficulties and risks faced in evacuating 12 Thai boys and their football coach pic.twitter.com/lvjB8aZ8Zn — AFP news agency (@AFP) 5. července 2018

"Naším největším problémem je nyní počasí. Vypočítáváme, kolik času nám při dalších deštích zbude, kolik hodin a kolik dnů. Je to závod s vodou," uvedl bez dalších podrobností Narongsak Osottanakorn, guvernér severothajské provincie Chaing Rai. Právě v této provincii se nachází rozsáhlý jeskynní komplex Tham Luang, v němž musel už dvanáct nocí strávit dvanáctičlenný dětský fotbalový tým, který zde v sobotu 23. června uvěznila i s jeho trenérem náhlá přívalová vlna.

Kvůli rostoucí naléhavosti se lékaři i příslušníci thajských námořních jednotek Navy Seal snaží zjistit, zda jsou chlapci dostatečně v pořádku na to, aby byli nějakým způsobem co nejdřív vyvedeni z jeskyně. Zdá se ale, že to nepůjde bez rizika, informuje agentura AFP.

Možnost, že by všichni uvěznění trosečníci z jeskyně vyplavali za pomoci potápěčského vybavení, v sobě nese obrovská nebezpečí. Podle AFP totiž i zkušeným jeskyňářům trvá zhruba šest hodin, než se dostanou k vyvýšené římse, na níž chlapci přežívají. Mnozí z uvízlých fotbalistů navíc neumí ani plavat, a žádný z nich se nikdy nepotápěl. Prostory, jimiž by museli vyplout, jsou velmi těsné a chlapci by museli řadou míst proplavat sami bez doprovodu, v kalné vodě se špatnou viditelností.

Příslušníci thajských námořních jednotek se tak sice snaží naučit fotbalisty základům potápění, ale současně záchranáři nepouštějí ze zřetele ani další potenciální únikový plán, jímž je možnost prorazit k dětem šachtu seshora. Úřady navíc stále doufají, že dokážou i případný čerstvý příval vody zvládnout s vysokovýkonnými čerpadly, která vypouštějí 128 milionů litrů vody za hodinu.

"Pumpujeme nejvíc, co se dá," uvedl Khao Khieupakdi z Bangkoku, specialista na předcházení katastrofám, který byl vyslán na místo spolu s řadou dalších odborníků. Podle jeho slov se už podařilo vysušit vstup do "třetí komory" uvnitř jeskyně, kde byl založen záchranný tábor, ale další úseky na cestě k chlapcům zůstávají nadále zatopené. "Zneklidňuje mě to, protože podle předpovědi má přijít další déšť," dodal Khieupakdi.

Rostou také obavy z toho, jak chlapci zvládnou dlouhotrvající utrpení v temném a klaustrofobickém jeskynním systému po psychické i fyzické stránce. Několik thajských potápěčů i lékařů proto zůstává v jeskyni s uvězněnou skupinou. Podle posledních videozáběrů, které byly zveřejněny ve středu, si ale tým udržuje aspoň zdánlivě dobrou náladu. "Nemohou nic dělat, protože musí šetřit energií. Můžou si jen povídat, jíst a spát," uvedl thajský generál Bancha Duriyaphan.