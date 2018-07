Závody o nejrychlejší hyperloop. Svištěl 450 kilometrů v hodině, pokořil rekord

První místo vybojovali studenti z Technické univerzity v Mnichově. Jednotlivé soutěžící týmy vyvinuly pouze samotnou kapsli, která se pohybovala připraveným tunelem.

Technologii založenou na pohybu kapslí podtlakovými trubkovými tunely vyvinula v roce 2012 společnost SpaceX. Na klání přišel i sám Elon Musk. Strávil čas se samotnými týmy a pozoroval jejich činnosti. Na dalších místech se umístili studenti z Nizozemska a Švýcarska.

„Je to opravdová možnost vytvoření nového druhu dopravy,“ řekl Musk pro list The Verge. „O tom tato soutěž je – o věcech, které mohou měnit města a život lidí v nich,“ dodal. Podle něj je možné jít ještě dále a vyvinout rychlost až tisíc kilometrů v hodině.

Podle kritiků ale bude tento způsob dopravy velmi drahý. Neustálý rychlý pohyb bude na tunel i kapsli vyvíjet enormní tlak a může je poškozovat, proto budou nutné neustálé opravy.

