Zavražděný saúdskoarabský novinář chtěl odhalit chemický útok v Jemenu

Zavražděný novinář Džamál Chášukdží plánoval napsat o saúdskoarabském chemickém útoku v Jemenu. S odvoláním na Chášukdžího blízkého přítele to napsal britský nedělník Sunday Express.

„Setkal jsem se s ním týden před jeho smrtí. Byl nešťastný a měl strach. Když jsem se ho zeptal, proč se bojí, nechtěl odpovědět, ale nakonec mi řekl, že získává důkazy o tom, že Saúdská Arábie použila chemické zbraně,“ řekl Chášukdžího přítel a blízkovýchodní akademik, který si nepřál být jmenován. „Jediné co vám mohu říci je, že další věc, kterou jsem o něm slyšel, byla, že je pohřešovaný,“ dodal.

Podle nedávných nepodložených tvrzení, která vypustil Írán, dodala Saúdské Arábii suroviny, které mohou být použity pro výrobu nervově paralytické látky sarin v Jemenu. Je však nicméně pravděpodobnější, že Chášukdží měl na mysli spíše bílý fosfor.

Minulý měsíc se objevila informace, že Saúdská Arábie použila americké fosforové střelivo proti vojákům a civilistům v Jemenu. Bílý fosfor může být legálně použitý při tvorbě kouřové clony, ale při zasažení člověka způsobuje popáleniny až na kost.

Důkazy o chemických zbraních ho mohly stát život

Expert na chemické zbraně plukovník Hamish de Bretton-Gordon řekl Sunday Express: „Už v Sýrii jsem viděl, že není nic účinnějšího než chemické zbraně při čištění městských oblastí od ozbrojenců a civilistů. Z tohoto důvodu používal Assad fosfor.“

„Pokud by měl Chášukdží skutečně důkaz, že Saúdská Arábie záměrně zneužívá fosfor pro tyto účely, bylo by to pro režim velice trapné a nabízelo by to nejbližší možný motiv, proč Rijád proti němu zasáhl, tak jak zasáhl,“ dodal.

Nejnovější odhalení přichází poté, co na veřejnost pronikly na informace, že Velká Británie věděla o spiknutí, jehož cílem bylo novináře, předem a prosila Saúdskou Arábii, aby plán zastavila.

Zmizel, když si šel pro dokumenty ke svatbě

Chášakdží zmizel poté, co si druhého října přišel na saúdskoarabský konzulát v Instanbulu pro dokumenty, které potřeboval k sňatku. Turečtí vyšetřovatelé se od začátku klonili k verzi, že byl přímo v budově konzulátu zavražděn, Saúdové to ale popírali a tvrdili, že novinář velvyslanectví ve zdraví opustil.

Jeho smrt Rijád pod tíhou informací a tlaku západních zemí oficiálně potvrdili až 20. října. V první verzi však vláda trvala na tom, že k novinářově smrti došlo nešťastnou náhodou při potyčce, ke které během jeho návštěvy úřadu došlo. Teprve minulý týden saúdskoarabský vrchní prokurátor prohlásil, že z důkazů nasbíraných tureckými vyšetřovateli je patrné, že se jednalo o plánovanou vraždu.

Džamál Chášukdží byl známým kritikem korunního prince Muhammada bin Salmána. Rovněž opakovaně kritizoval podíl saúdskoarabské armády na bojích v Jemenu nebo politiku vlády vůči Kataru. Kvůli obavám o svou bezpečnost se loni přestěhoval do amerického Washingtonu.