Izraelským poslancům se v noci na dnešek ve stanoveném termínu nepodařilo najít příštího premiéra. Po vypršení lhůty byl parlament automaticky rozpuštěn, mimořádné volby, od letošního dubna už třetí, se tak budou konat v březnu 2020. Po zdlouhavé debatě poslanci stanovili termín voleb na 2. března.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na poničeném předvolebním billboardu ve městě Bnei Brak 17. září 2019 | Foto: ČTK

Zázrak, očekávaný mnoha Izraelci, se nekonal, komentovala agentura AFP neúspěšné hledání příštího ministerského předsedy. "Tlačí nás do nových voleb a jediné co můžeme dělat, je vyhrát, a přesně to uděláme," prohlásil po vypršení lhůty premiér Benjamin Netanjahu.