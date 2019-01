Jedenáctiměsíční dítě, které kolaps desetipatrové budovy přežilo patrně díky tomu, že leželo v dětské postýlce a bylo zabaleno v teple, utrpělo velmi vážná poranění a bylo okamžitě transportováno do nemocnice. Podle agentury Interfax je jeho stav vážný a není jasné, zda přežije.

„Záchranáři odklízeli trosky, když uslyšeli zvuk podobný dětskému pláči. Dítě se jim podařilo opatrně vyprostit a předat ho do péče lékařům,“ řekl reportérům gubernátor oblasti Čeljabinsk Boris Dubrovskij. Ministerstvo zdravotnictví konkrétní informace neposkytlo, uvedlo však, že „doufá v nejlepší“.

Neštěstí se odehrálo v pondělí okolo šesté hodiny ranní místního času. Desetipatrovou budovou otřásl výbuch plynu, po němž se část stavby, kde mělo trvalou adresu celkem 111 lidí, zřítila. Záchranáři museli evakuovat také obyvatele okolních vchodů. Gubernátor Dubrovskij vyhlásil v celém Magnitogorsku stav nouze.

Incredible moment baby pulled from cot buried in rubble after Russia gas blast https://t.co/ixAtZcdQEp pic.twitter.com/CaeBSLqs1O