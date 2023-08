Newyorský učitel historie objevil jeden ztracený střípek historické paměti: našel video zachycující osvobození vězňů z vlakového transportu smrti americkými vojáky. Poté, co tyto záběry zveřejnil na Youtube, se začali ozývat přeživší pamětníci holokaustu s tím, že na videu poznávají buď sebe, nebo členy svých rodin.

Vězni přepravovaní transportem smrti na východ z koncentračního tábora Bergen-Belsen byli 13. dubna 1945 osvobozeni vojáky 743. tankového praporu poblíž Farslebenu v Německu. | Foto: Wikimedia Commons, US Army Signal Corps, volné dílo

„Nechci říkat, že je to pro mě satisfakce, protože neuvěřitelný příběh je to i bez těch záběrů,“ uvedl pro Times of Israel bývalý profesor historie studující dějiny holokaustu Matthew Rozell, který toto video objevil v americkém Národním archivu.

Zázrak ve Farslebenu

Záchranná operace nazývaná „Zázrak ve Farslebenu“ se odehrála 13. dubna 1945. S postupem spojeneckých armád stále hlouběji do srdce Německa a s osvobozováním okupovaných území začali nacisté narychlo řešit hrůznou otázku, jak zamaskovat zvěrstva, která napáchali v koncentračních táborech. Tisíce vězňů se tak musely vydat na pochody smrti nebo byly naloženy do transportů, z nichž se už nikdo neměl vrátit živý.

Transport, který se 13. dubna nacházel u Farslebenu, převážel 2,5 tisíce židovských vězňů z koncentračního tábora Bergen-Belsen – kde jen pár týdnů předtím zemřela slavná židovská dívka Anna Franková – na východ do Terezína.

Zdroj: Youtube

Lokomotiva ale musela poblíž německého města Farsleben zastavit, protože dorazily zprávy o bombardování oblasti spojeneckými letadly. Vězni zavření ve vagonech se tak ocitli v bezprostředním ohrožení života, protože esesáčtí dozorci doprovázející transport měli pro případ, že se vlak nedostane do cíle, rozkaz zajatce pozabíjet.

Pak se ale na kopci nad tratí jako zázrakem vynořil americký tank a džíp, náležející k 743. tankovému praporu americké armády, jenž dorazil k Farslebenu doslova v hodině dvanácté. Při pohledu na spojeneckou těžkou techniku vzali dozorci do zaječích. Američané pak okamžitě otevřeli vagony a vypustili zubožené a na smrt jedoucí lidi ven.

Kdo zradil Annu Frankovou? Udat ji měl židovský úředník, kandidátů je ale více

Vojáci s sebou měli i fotoaparáty, a tak vznikly některé ikonické a slavné snímky šťastných žen a dětí, běžících po otevření vagonů s otevřenou náručí v ústrety dalším vojákům. Téměř osm desítek let ale nikdo netušil, že tyto chvíle zachycuje i video.

Pohyblivé svědectví

Rozell, který v roce 2016 vydal o osvobození vlaku knihu s názvem „Vlak poblíž Magdeburgu“, zpovídal od roku 2001 americké veterány, kteří se této akce jako úplně mladí vojáci účastnili a byli ještě pořád naživu.

„Všichni tam vypadali jako kostlivci, strašně vyhladovělí, s propadlými tvářemi. Ale bylo tam ještě něco. Když nás uviděli, začali se radostí smát, dá-li se tomu vůbec říkat smích. Byl to spíš výbuch čisté, téměř hysterické úlevy,“ popsal první chvíle po otevření vagonů tehdejší velitel tanku George Cross.

Vězni přepravovaní transportem smrti na východ z koncentračního tábora Bergen-Belsen byli 13. dubna 1945 osvobozeni členy 743. tankového praporu poblíž Farslebenu v Německu. Na snímku 35letá židovská žena z maďarského města Makó a její pětiletá dceraZdroj: Wikimedia Commons, Clarence L. Benjamin, volné dílo

Mezi vojáky byl i americký Žid Abraham Cohen, který začal přeživším z transportu dojatě ukazovat Davidovu hvězdu, kterou měl zavěšenou na krku, se slovy: „Ich bin euech a Yidd“, tedy „Jsem také Žid“.

Rozell vytrvale pátral po tom, zda se tyto srdceryvné scény nezachovaly i na nějakém pohyblivém obrazovém záznamu, a nakonec mu přece jen přálo štěstí: v americkém Národním archivu narazil v jedné zapadlé složce na video, které zveřejnil 29. července 2023 na svém kanále Youtube i s archivními poznámkami.

To je za mou ženu a dítě! Při vzpouře v Treblince vedl palbu Čech Rudolf Masárek

„Shrnutí: Četné scény z osvobození židovských vězňů ve skupinách podél železničních tratí. Jejich výrazy svědčí o utrpení, jež podstoupili,“ stálo mimo jiné v těchto poznámkách.

Na jednotlivých záběrech se objevují muži, ženy i děti, často vyhublí. Občas lze zahlédnout i americké vojáky rozdávající jídlo. Objevuje se také záběr vesnice ostřelované německým dělostřelectvem přes řeku Labe a scény ze setkání amerických, ruských a anglických vojáků na břehu řeky Labe po osvobození města Magdeburg.

Tajil se mi dech

Hebrejská média našla v Izraeli některé přeživší z vlaku, kteří nyní mohli letité záběry poprvé zhlédnout. Byl mezi nimi například 90letý Jacob Barzilai, jemuž bylo v té době 12 let. Na záběrech uviděl jak sebe, tak i svou matku a sestru. Až dosud se mu přitom podle jeho slov nepodařilo ani přes zhlédnutí bezpočtu fotografií z osvobození vlaku na žádném snímku nikdy nikoho ze své rodiny objevit.

Povstání ve varšavském ghettu: Židé nebojovali za svobodu, ale za to, jak umřít

„Bylo to nepředstavitelné, nepochopitelné, že jsem konečně našel to, co jsem celá ta léta marně hledal. Dech se ve mně úplně zastavil,“ popsal své pocity stanici Channel 12.

„Do Bergen-Belsenu jsme dorazili jako pětičlenná rodina a vrátili jsme se jenom ve třech. Ztratil jsem tam otce i dědečka. A teď jsem najednou uviděl na videu svou matku, sestru a sebe. Když jsem se na to koukal, bylo to nesmírně emotivní. Neměl jsem slov,“ řekl Barzilai titulu Ynet News.

Osvobození koncentračního tábora Bergen-Belsen v dubnu 1945. Malé děti po vykoupání a převlečeníZdroj: Wikimedia Commons, No 5 Army Film & Photographic Unit, seržant H. Oakes, volné dílo

Toho, že je na jednom záběrů, si jako první všiml jeho syn Eran. „Když jsem video ukázal otci, velmi ho dojalo. Mluvil o těch chvílích celé roky a najednou je tu videodokumentace, kterou jsme nikdy předtím neviděli,“ řekl Eran Barzilai Ynet.

Rozell věří, že objev videa přispěje k dalšímu demaskování lží popíračů holokaustu, kteří se snaží předstírat, že žádné systematické masové vyvražďování národů během druhé světové války neproběhlo. „Doufáme, že zhlédnutí těchto záběrů je další hřebík do rakve popírání holokaustu,“ citoval jeho slova Times of Israel.