Jednašedesátiletý Christopher P. Lambros pracoval deset let v nemocnici St Mary’s Medical Center v Grand Junction v americkém státě Colorado jako zdravotní sestra. V říjnu loňského roku dostal výpověď poté, co jej některé pacientky obvinily ze sexuálního zneužití, zatímco byly v bezvědomí.

Obvinění se potvrdila po získání videí a fotografií z mužových zařízení. V nich policisté našli zhruba čtyři terabajty dat s explicitním sexuálním obsahem, což podle obžaloby odpovídá asi desítkám tisíc videozáznamů nebo stovkám tisíc fotografií. O případu informoval deník The New York Times s odkazem na tamní rozhlasovou stanici Colorado Public Radio.

Záběry zneužívání měl jako trofeje

Poprvé na Lambrosovo chování upozornil jiný zaměstnanec nemocnice, který zavolal 9. července loňského roku policii poté, co jej viděl, jak fotografuje genitálie pacientky v bezvědomí na jednotce intenzivní péče. Policistům vypověděl, že viděl muže s hlavou položenou na ženině břiše a telefonem v natažené ruce, jako by si pořizoval selfie. Když svědek vstoupil do místnosti, Lambros mobilní zařízení upustil a přikryl pacientku županem a dekou.

Děsivé přiznání. Nekrofil David Fuller sexuálně zneužil více než sto mrtvých žen

Podle dostupných informací se Lambros při výpovědi bránil tím, že pacientce dával injekci proti krevním sraženinám v oblasti žaludku, a zároveň popřel pořizování fotografií. Vyšetřovatelé ale později provedli prohlídku jeho mobilu, což stačilo jako důkaz pro zadržení. Nemocnice i policie pak informovaly manžela oběti o zneužití. Poškozená žena se o útoku dozvěděla až po příjezdu domů. „Myslela jsem si, že žertuje. Ale poté mi ukázal policejní zprávu a já tomu nemohla uvěřit. Je to odporné,“ uvedla jedna z obětí v rozhovoru pro Colorado Public Radio.

Kriminalisté našli v mobilu i dalších zařízení videa a fotografie, na kterých je Lambros s řadou obětí, které v době pořízení snímků byly v bezvědomí. Některá videa obsahovala i sexuální útoky vůči ženám. Podle deníku The New York Times, který získal kopii zatykače, je na jednom videu slyšet, jak Lambros šeptá do kamery: „Nikdy se těchto videí nezbavuj. Musíš si je nechat na vždy. Tohle je tvá Dexterovská kolekce.“ Muž tak odkazoval na televizní seriál Dexter o fiktivním sériovém vrahovi, který si uchovává trofeje ze svých obětí.

Nalezená videa ukazují, že s útoky Lambros začal nejpozději od roku 2016. Muž přitom v nemocnici pracoval už od roku 2012.

Zdroj: Youtube

Nemocnice nic nepoznala

Žalobu na muže, který býval zdravotní sestrou, podaly nejdřív dvě oběti zneužití. Soud na základě toho a doložených důkazů obvinil Christophera Lambrose ze sexuálního napadení. „Prokurátoři plánují přidat body obžaloby dalších dvou obětí, jakmile bude vyšetřování dokončeno,“ uvedl pro The New York Times okresní prokutátor okresu Mesa Daniel P. Rubinstein.

Milenky, ale i zrůdy: Lesbický pár se ukájel vražděním pacientek, o něž pečoval

V žalobě se uvádí, že nemocnice nedokázala rozpoznat varovné signály. Taky nezavedla dostatečná opatření k zajištění bezpečnosti svých pacientů nebo ke sledování vydávaných léků. Lambros totiž vlastnil a podával pacientkám neobvykle velké množství léků. V žalobě však nejsou konkrétné vyjmenované. Prokázalo se ale, že nejméně dvě oběti tak muž přivedl do bezvědomí.

Podle soudních dokumentů Lambros jako zdravotní sestra nesměl podávat sedativa bez příkazu lékaře a podávání léků měl zdokumentovat v nemocničních záznamech. Žaloba dále uvedla, že také omámil a napadl pacienty před zraky bezpečnostních kamer. Nezisková organizace Intermountain, která nemocnici v Coloradu provozuje, napsala v e-mailu pro The New York Times, že zdravotnické středisko St Mary’s Medical Center v pokojích pacientů bezpečnostní kamery nepoužívá. Jinak je v budově má, ale pouze s možností živého vysílání a bez pořízení záznamu.

Možná až tisíce obětí

Lambrosovi v listopadu pozastavili zdravotnickou licenci. Nyní zůstává ve vězení na kauci. Vinu nepřiznal, a tak se čeká na soudní proces. Podle Colorado Public Radio se policie stále snaží zjistit totožnosti všech obětí zachycených na videích a fotografiích. Údajně jich mohou být tisíce.