Ze Zdi nářků se zřítil stokilový balvan. Modlícím se Židům se těsně vyhnul

Ještě den předtím byla Západní zeď, nazývaná také jako Zeď nářků, plná lidí. Ti si připomínali pochmurné zničení obou starověkých chrámů a pohrom na židovském národě. Informovala o tom agentura Reuters.

Podle Izraelského památkového úřadu (Israel Antiquities Authority) kámen spadl kvůli špatnému stavu zdi. Může za něj eroze a bující vegetace ve škvírách mezi balvany.

„Vůbec nic jsem neslyšela, dokud těsně vedle mojí nohy nepřistál kámen,“ popsala pro agenturu Reuters 79letá Daniella Goldberg, která se k posvátnému místo přišla ráno modlit.

Incident zaznamenala i instalovaná kamera.

A stone dislodged from Jerusalem's Western Wall and fell into the prayer area below, narrowly missing a worshipper; the city's mayor called it a "great miracle" no one was injured. https://t.co/rKDp9TEDds pic.twitter.com/spBxNaaD3D