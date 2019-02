„Jednotkám trvalo více než dvě hodiny, než se jim podařilo uhasit požár, který způsobilo narušení potrubí se zemním plynem během pokládání kabelu z optických vláken,“ uvedl šéf hasičů Joanne Hayes-White. Úřady zpočátku informovaly, že se pohřešuje pětice dělníků ze stavby. Později však byli nalezeni v bezpečí a žádná další zranění ohlášena nebyla.

Úřady kvůli plamenům evakuovaly přilehlé stavby včetně zdravotnického zařízení a policie oblast v okolí uzavřela. Oheň poškodil nejméně pět budov, mezi nimiž je také populární asijská restaurace Hong Kong Lounge II, která se podle agentury AP opakovaně objevuje v žebříčcích nejlepších stravovacích zařízení San Francisca.

Zatímco jednotky hasičů se snažily zabránit plamenům v šíření, pracovníci energetické společnosti PG&E se snažili přerušit přívod zemního plynu. „Pokud bychom vypnuli přívod plynu centrálně, odřízli bychom od něj prakticky celé San Francisco. Cílem naší práce bylo omezit přísun plynu do porušeného potrubí co nejrychleji,“ popsala mluvčí firmy Melissa Subbotin, podle které se pracovníci museli nejprve k okolním částem plynovodu ručně prokopat.

Čtyřiadvacetiletá Caroline Gasparini, která bydlí v sousední ulici, popsala, jak se v jednom okamžiku začala třást okna. Když se podívala ven, viděla, jak se ve skle odráží plameny. „Přešli jsme do krizového modu. Popadli jsme boty, notebooky, cestovní pasy a vyběhli ven,“ popsala reportérům.

#DEVELOPING This is the video that nearby business owner Joseph Lama shot of the gas explosion on Geary Blvd. at Parker Ave in #SanFrancisco Lama told us “I’m just glad no one got hurt. #abc7now pic.twitter.com/0QXolBBUiY