Zelenskyj hovořil o své úterní návštěvě ukrajinského Bachmutu v Doněcké oblasti, kde probíhají tvrdé boje a popisoval atmosféru ve městě a ničivé následky bojů. Kongresu věnoval ukrajinskou vlajku popsanou vzkazy, kterou z města přivezl.

Zelenskyj jednal s americkým prezidentem. Nikdy nezůstanete sami, slíbil Biden

„Když jsem byl včera (v úterý - pozn. red.) v Bachmutu, naši hrdinové mi dali vlajku, jejich vlajku. Je to prapor těch, kteří brání Ukrajinu, Evropu a svět za cenu vlastního života,“ řekl Zelenskyj. Na oplátku dostal americkou vlajku, která v den jeho návštěvy vlála nad Kapitolem.

Zelenskyj žertoval, že ukrajinští vojáci umí ovládat nejen americké raketové systémy, ale i letadla. Bílý dům ve středu přislíbil poslat Kyjevu systém protivzdušné obrany Patriot, letadla ale zatím nebyla předmětem americké pomoci Ukrajině.

„Je jen otázkou času, kdy zaútočí na vaše další spojence, pokud je nezastavíme hned,“ řekl zákonodárcům Zelenskyj. Svět je podle něj příliš propojený na to, aby se kdokoli mohl cítit bezpečně, dokud bude ruský útok pokračovat. Nadcházející rok bude ve válce „zlomový“, zdůraznil Zelenskyj. „Vím, že je to bod, kde se ukrajinská odvaha a americké odhodlání musí zasadit o budoucnost naší společné svobody,“ dodal.

Do Spojených států přicestoval Zelenskyj americkým vojenským letadlem. Je to jeho vůbec první zahraniční cesta od začátku ruské invaze v únoru letošního roku. Prezident od té doby podnikl několik cest po Ukrajině, při nichž zavítal do regionů osvobozených od okupační armády.

Zpravodaj BBC Anthony Zurcher označil Zelenského projev za „pokorný a vděčný, ale zejména sebevědomý“. Poukázal na vývoj jeho rétoriky od obav na začátku války k dnešnímu přesvědčení, že Američané stojí na straně budoucího vítěze války.

Setkání s Pelosiovou

Na úvod setkání se šéfkou americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou Zelenskyj řekl, že jsou Spojené státy přítelem svobody a Ukrajiny. Pelosiová hovořila o setkání svého otce, který byl rovněž americkým zákonodárcem, s britským premiérem Winstonem Churchillem v období Vánoc v roce 1941. Jejich projevy živě přenášela stanice Sky News.

Zelenskyj je na první známé zahraniční návštěvě od začátku ruské invaze do jeho vlasti. Během středy se ve Washingtonu setkal s americkým prezidentem Joem Bidenem, v nadcházejících hodinách ho čeká vystoupení na společném zasedání obou komor Kongresu.

„Ukrajinci brání své domovy a svá srdce, ale také svobodu a demokracii“, řekla Pelosiová. „Demokraté i republikáni, členové Sněmovny reprezentantů i senátoři, čekají na váš projev o jednotě, odvaze a odhodlání,“ dodala.

„Připravoval jsem si projev ke Kongresu, ale je to projev ke všem Američanům,“ řekl Zelenskyj a opětovně USA poděkoval za jejich podporu. Ukrajinci bojují za demokracii, za svobodu, své domovy a za budoucnost svých dětí, uvedl prezident.

Zelenskyj připomněl také svou první, předválečnou, návštěvu USA. „Tehdy to byly zcela odlišné pocity, jiná historie, jiný život,“ řekl.