Cesta však byla mnohem víc než jen o symbolech. Biden by podle americké CNN nepozval Zelenského do Washingtonu, kdyby nevěřil, že setkáním tváří v tvář místo po telefonu lze dosáhnout něčeho konkrétnějšího.

Americká pomoc Ukrajině není charita, ale investice, řekl Zelenskyj Kongresu USA

Oba muži dali po jednání jasně najevo, že podle nich válka vstupuje do nové fáze. Rusko vysílá na frontu další vojáky a vede brutální leteckou kampaň proti civilním cílům. Rostou tak obavy z patové situace. Když Zelenskyj odjížděl z Washingtonu na dlouhou a riskantní zpáteční cestu na Ukrajinu, nebylo zřejmé, zda je cesta k ukončení konfliktu jasnější. Setkání hlav Ukrajiny a USA však přesto přineslo několik zásadních bodů a naznačilo, kde jsou třecí plochy ve vztahu USA a Ukrajiny, a jak se bude vyvíjet v budoucnu.

Jak ukončit válku?

K hlavním cílům ostře sledované návštěvy Bílého domu patřilo ujasnění, na čem Zelenskyj trvá, pokud jde o ukončení války. Ukrajinský vůdce již dříve vyjádřil touhu po „spravedlivém míru“ - a právě tento bod měl být podle amerických představitelů středobodem středečních rozhovorů obou prezidentů.

Ve středu však Zelenskyj použil bojovnou rétoriku, která nastínila, že takový mír není blízko. „Pro mě jako prezidenta nezahrnuje spravedlivý mír žádné kompromisy,“ řekl. Naznačil, že nevidí žádnou cestu k míru, která by zahrnovala vzdání se území nebo suverenity Ukrajiny.

Později ve svém projevu v Kongresu Zelenskyj uvedl, že Bidenovi předložil desetibodový mírový program. Američtí představitelé poté potvrdili, že se jedná o stejný plán, který minulý měsíc nabídl světovým lídrům na summitu skupiny 20 zemí.

Biden se následně vyjádřil, že je na Zelenském, aby se „rozhodl, jak chce válku ukončit“. Jde o dlouhodobě zastávaný názor, který však ponechává spoustu otázek bez odpovědi.

Zelenskyj zná své publikum

Mnoho ukázalo Zelenského vystoupení v americkém Kongresu. Zelenskyj svůj projev k zákonodárcům prošpikoval odkazy na americkou historii, od kritické bitvy u Saratogy v době americké revoluční války až po bitvu v Ardenách za druhé světové války.

Svůj projev přednesl v angličtině, což bylo záměrné rozhodnutí, které telegraficky oznámil předem. Význam podle všeho mělo i jeho oblečení - zelený svetr, vojenské kalhoty a těžké boty jako by měly posluchačům připomínat, že jsou v přítomnosti válečného vůdce.

V průběhu konfliktu Zelenskyj již mnohokrát prokázal vynikající schopnost oslovit publikum. A ve středu tomu nebylo jinak. Snažil se u amerických zákonodárců vzbudit emocionální reakci na utrpení své země. Evokoval temné zimní noci, ve kterých se Rusko pravidelně snaží přerušit dodávky elektřiny na Ukrajinu. „Za dva dny budeme slavit Vánoce. Možná při svíčkách. Ne proto, že by to bylo romantičtější, to ne, ale protože nebude elektřina,“ řekl.

Zdálo se však, že si je také vědom toho, že mnozí Američané - včetně některých republikánů v Kongresu - se nahlas ptají, proč jsou miliardy amerických dolarů potřeba na konflikt vzdálený tisíce kilometrů. Snažil se tedy, aby se kauza netýkala jen jeho vlasti. „Tento boj není jen o život, svobodu a bezpečnost Ukrajinců nebo jakéhokoliv jiného národa, který se Rusko pokouší dobýt. Tento boj určí, v jakém světě budou žít naše děti a vnuci,“ vyjádřil se.

Apeloval na to, že Američané drží v rukou budoucnost mnoha národů. „Vaše peníze nejsou charita. Je to investice do globální bezpečnosti a demokracie, se kterou my nakládáme co nejzodpovědněji,“ pronesl.

Zelenskyj jednal s americkým prezidentem. Nikdy nezůstanete sami, slíbil Biden

Významným bodem setkání ve Washingtonu byla i otázka další americké finanční a materiální pomoci. Na začátku ruské války na Ukrajině Zelenskyj odmítl americkou nabídku na evakuaci z Kyjeva. „Potřebuji munici, ne odvoz,“ řekl tehdy ukrajinský prezident dnes již slavný výrok.

O deset měsíců později dostal obojí. Když Zelenskyj ve středu přistál u Washingtonu v americkém vojenském letadle, završil tak desetidenní maraton amerických a ukrajinských představitelů, kteří se snažili zorganizovat riskantní válečnou návštěvu, jejímž cílem bylo získat podporu pro pokračující odpor Ukrajiny proti ruské invazi.

Těsně před Zelenského příletem Bidenova administrativa oznámila, že posílá Ukrajině další bezpečnostní pomoc v hodnotě téměř dvou miliard dolarů - včetně nového sofistikovaného systému protivzdušné obrany Patriot, o který Zelenskyj žádal již několik měsíců.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiletěl do USA. Setkal se i s tamním prezidentem Joe BidenemZdroj: Profimedia

Podle zdroje obeznámeného s celou záležitostí Zelenskyj při zvažování návštěvy naznačil poradcům, že by do Washingtonu nechtěl cestovat, pokud by nedošlo k významnému vývoji v bilaterálních vztazích se Spojenými státy.

Zelenskyj tedy považoval rozhodnutí USA vyslat na Ukrajinu systém protiraketové obrany Patriot za významný posun ve vztazích mezi oběma spojenci. Přesto, když stál po boku Bidena, otevřeně řekl, že jediný systém Patriot nepovažuje za dostatečný. „Rádi bychom dostali více Patriotů,“ řekl. A když se Biden zasmál, reagoval: „Je mi líto, ale jsme ve válce.“

Pohled do jednoho z nejsložitějších vztahů na světě

Při pozdějším projevu v Kongresu Zelenskyj opět otevřeně řekl, že americkou podporu nepovažuje za dostatečnou. „Je dostatečná? Upřímně řečeno, ne tak docela,“ řekl o dělostřelectvu, které USA dosud poskytly.

Zelenského žádost o více Patriotů - a Bidenova lehkovážná odpověď - byla podle komentátorů zajímavým okénkem do jednoho z nejsložitějších vztahů na světě. Navenek Biden a Zelenskyj udržovali po celou návštěvu zdání pevného partnerství. Přesto však bylo znát napětí skryté pod povrchem.

Zelenskyj soustavně agitoval za další americkou podporu, a to navzdory desítkám miliard dolarů vojenské pomoci, které už Biden do napadené země směřoval. To se Bidenovi ani jeho týmu nelíbilo. Stejně jako v případě řady dalších zahraničních lídrů se však zdálo, že Biden ve středu hodlá fyzickou blízkost přetavit v lepší porozumění svému protějšku.

„Jde o to podívat se někomu do očí. Myslím to upřímně. Myslím, že nic nenahradí to, když si s přítelem nebo nepřítelem sednete tváří v tvář a podíváte se mu do očí,“ řekl americký prezident.

Návštěva, která symbolizuje „novou fázi“ války

Biden pozval Zelenského tento týden do Washingtonu, protože se domnívá, že válka na Ukrajině vstupuje do nové fáze, uvedli úředníci před návštěvou. Vzhledem k tomu, že nastává zima a Rusko pokračuje v útocích na civilní infrastrukturu, pro Zelenského nastal okamžik, aby dramaticky veřejně apeloval na pokračující mezinárodní podporu.

Nová fáze se však neodehrává pouze na bojišti. Po celém světě čelí vedoucí představitelé jednotlivých států trpkým následkům ruské invaze. Vyšší ceny energií a potravin, částečně vyvolané tvrdými sankcemi vůči Moskvě, způsobily problémy politikům v Evropě i Spojených státech.

Nečekané prohlášení? Situace na Ukrajině je mimořádně složitá, připustil Putin

Ve Washingtonu republikáni, kteří se chystají převzít kontrolu nad Kongresem, dali najevo, že nebudou razítkovat všechny Bidenovy žádosti o pomoc Ukrajině - ačkoli obavy, že financování zcela vyschne, se zdají být neopodstatněné. Kongres je na pokraji schválení další bezpečnostní a hospodářské pomoci Ukrajině ve výši téměř 50 miliard dolarů.

Zelenskyj se v projevu k zákonodárcům opakovaně odvolával na členy obou stran, čímž se snažil svou věc podat jako dvoustrannou. Přesto se někteří republikáni odmítli Zelenského projevu v Kongresu zúčastnit - na protest proti tomu, co podle nich představuje neomezený odliv dolarů z USA.

Právě v této situaci Biden trval na tom, že podpora USA bude pokračovat ještě několik měsíců. „Je důležité, aby americký lid a celý svět slyšel přímo od vás, pane prezidente, o boji Ukrajiny a o potřebě pokračovat ve společném postupu až do roku 2023,“ vyjádřil se Biden směrem k Zelenskému.