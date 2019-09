Zeman již po příletu do Bělehradu Vučičovi řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Také televizi Barrandov před odletem řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát.

Na dnešní tiskové konferenci Zeman řekl, že haagský mezinárodní tribunál nedávno vydal zprávu, ve které podle prezidenta vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. Zeman poukázal na následnou rezignaci kosovského premiéra Ramushe Haradinaje. "Dovolte mi vyjádřit osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států," poznamenal český prezident.

Na otázku, zda by mohla Česká republika zrušit uznání Kosova jako samostatného státu, Zeman řekl, že věc bude chtít projednat na nejbližší poradě českých nejvyšších ústavních činitelů. "Zeptám se, zda by bylo možné, aby se toto udělalo, protože jsem rád, že pan ministr (obrany Lubomír) Metnar už prohlásil, že je chyba, že bylo uznáno Kosovo," řekl. Dodal, že Metnar proto bude nejspíš v této otázce na "jeho straně". "Kdo bude na straně druhé, to se za ten měsíc uvidí," dodal.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie bylo součástí Srbska, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

Kosovo odvolalo účast na summitu V4 a západního Balkánu v Praze

Kosovo podle informací ČTK z diplomatických zdrojů odvolalo po slovech prezidenta Miloše Zemana svou účast na čtvrtečním summitu premiérů visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a zemí západního Balkánu v Praze. Zeman se proti zemi několikrát vymezil při své nynější návštěvě Srbska. Dnes pak prohlásil, že bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby ČR odvolala uznání Kosova samostatným státem.

Setkání čtyř premiérů zemí V4 a zástupců šesti zemí západního Balkánu se v Praze původně vedle premiérů Srbska, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny měl zúčastnit i místopředseda vlády Kosova. Mluvčí vlády Jana Adamcová ČTK potvrdila, že na summit nedorazí z kosovského kabinetu nikdo, zemi bude reprezentovat zástupce velvyslanectví v Praze.

Zeman po příletu do Bělehradu řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Televizi Barrandov před odletem řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes ČTK napsal, že Česko má s Kosovem i Srbskem korektní vztahy. Připomněl, že Česko je mezi zhruba stovkou zemí, které Kosovo uznaly.

Ministerstvo zahraničí loni v lednu uvedlo, že zpětvzetí uznání státu v mezinárodním právu je zcela nestandardním a výjimečným krokem. "V případě Kosova není k takovému kroku důvod. Navíc v roce 2010 vydal Mezinárodní soudní dvůr posudek, dle kterého byla jednostranná Deklarace nezávislosti Kosova v souladu s mezinárodním právem," sdělil tehdy ČTK tiskový odbor MZV.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

Summit V4 a balkánských zemí v Praze má za úkol posílit spolupráci obou regionů, což si Česko dalo za cíl ve svém aktuálním předsednictví ve V4. Země by si měly ve čtvrtek vyměnit své zkušenosti z posledních let. ČR podporuje integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie.

Prezident Zeman vyznamená filmaře Kusturicu medailí Za zásluhy

Prezident Miloš Zeman vyznamená srbského režiséra a hudebníka Emira Kusturicu medailí Za zásluhy. Učiní tak 28. října při oslavách státního svátku. Kusturica může být podle Zemana pojítkem mezi Českou republikou a Srbskem. Český prezident to řekl v Bělehradě na tiskové konferenci po setkání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem.

Zeman se s Kusturicou, který v 70. letech studoval v Praze, setkal v úterý v Bělehradě. Dnes novinářům řekl, že se na návrh tří českých osobností rozhodl Kusturicovi udělit medaili Za zásluhy. Označil ho za symbol. "Symbol lidí, kteří studovali v Praze, nyní působí v Srbsku a mohou dále působit jako pojítko," řekl český prezident. Vyznamenání Kusturici navrhli Zemanovi i čeští poslanci.

Kusturica vystudoval pražskou FAMU. Mezinárodně uznávaný 64letý režisér a filmový producent Kusturica, kterému jsou někdy vyčítána příliš prosrbská stanoviska, získal za svou tvorbu řadu ocenění. Na festivalu v Cannes vyhrál dvě Zlaté palmy - v roce 1985 za snímek Otec na služební cestě a v roce 1995 za Podzemí. Narodil se v Sarajevu.