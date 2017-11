Zeman se v Rusku sešel s Putinem. Mluvili o vzájemných vztazích i o Asadovi

Dnešní schůzka prezidenta Miloše Zemana s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem proběhla s mírným zpožděním. V středomořské Soči řešili státníci problematiku vzájemných vztahů a možnosti kulturní výměny. "V Sýrii jste zvítězili," pogratuloval Zeman nejvýznamnějšímu spojenci syrského vůdce Bašára Asada.

Prezident Miloš Zeman odletěl v pondělí odpoledne do Ruska. S sebou vzal zástupce téměř 140 českých firem. V pondělí večer dorazil do Soči, dějiště posledních zimních olympijských her. V úterý poobědval s velvyslancem Vladimírem Remkem a poté se setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Během rozhovoru v Putinově letní rezidenci Bočarov ručej na pobřeží Černého moře, který se nejspíš vzhledem k vytížení ruského lídra o půl hodiny zpozdil, odmítl Zeman tlumočení do češtiny s tím, že se dorozumí sám. „Čeští novináři by rusky měli umět,“ rýpl si do přítomných reportérů.

Svému hostiteli pak hrdě oznámil: „Když jsem jel do Francie, bral jsem s sebou 14 podnikatelů. Teď jsem jich vzal 150.“

V narážce na to, že Vladimir Putin v pondělí v Soči hostil kontroverzního syrského vůdce Bašára Asada, uvedl Zeman, že že Asad je podle jeho názoru demokraticky zvolený prezident. Putin ocenil, že Zeman přes existující problémy usiluje o prohlubování spolupráce obou zemí, zejména v oblasti ekonomiky. S českou stranou hodlá diskutovat i o kulturní výměně a rozšíření výuky ruského jazyka.

Splnil se tak předpoklad, že budou státníci debatovat o „bilaterálních vztazích a rozvoji ekonomické spolupráce“, jak Zeman před odletem sdělil novinářům. Ruská média však shodně hovoří o tom, že jedním z ústředních témat návštěvy je otázka protiruských sankcí, vyhlášených po anexi Krymu, které Zeman označuje za vzájemně nevýhodné.

Jak připomněla agentura RIA Novosti, ke zrušení sankcí Západu vyzývá český prezident opakovaně. Také proto je v mnoha komentářích označován za nejvíce proruského státníka v Evropě. Nacionalistická televize Cargrad navíc prohlašuje, že Zemanovu cestu do Ruska lze s určitostí považovat za součást jeho nadcházející prezidentské kampaně.

Letadla plná podnikatelů

Pětidenní návštěva Ruské federace je zřejmě poslední větší zahraniční cestou Miloše Zemana v tomto volebním období. Tomu také odpovídá nabitý program, vzhledem k prezidentově zdravotnímu stavu poměrně náročný. Ze Soči se Zeman přesunul do Moskvy, kde se účastní středečního ceremoniálu položení věnce u hrobu neznámého vojína. Na středu odpoledne si naplánoval soukromé setkání s ruským předsedou vlády Dmitrijem Medveděvem.

V Moskvě měl také poobědvat s bývalým sovětským prezidentem Michailem Gorbačovem. Tuto schůzku však zhatila Gorbačovova nečekaná hospitalizace. Zítra bude Zeman v hlavním městě Ruska přítomen otevření výstavy Poklady Pražského hradu. Poté ho čeká cesta do Jekatěrinburgu, kde má v pátek dostat čestný doktorát Uralské federální univerzity. Zpět do Prahy odlétá v pátek v 16 hodin.

Hrad o Zemanově první státní návštěvě Ruské federace po deseti letech hovoří jako o rekordní. Přítomnost nebývale velkého množství podnikatelů na palubě dvou letounů, které zamířily na východ spolu s prezidentským speciálem, má vyústit v podpisy smluv za miliardy korun. Jak napsal server Gazeta, nebude po této cestě následovat reciproční návštěva Vladimira Putina v Praze. Ta by se podle Gazety mohla uskutečnit až po březnu 2018, kdy se v Rusku uskuteční prezidentské volby.