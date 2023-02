„Vydávají zvuky, ale nikdo nepřichází,“ řekl. „Jsme zničení. Panebože… Volají nás. Říkají: Zachraňte nás. Ale my nemůžeme. Jak bychom to udělali? Od rána nikdo nepřišel,“ dodal Deniz. Rodiny z města přečkaly noc v autech na ulici.

Obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii jsou tisíce. Záchranné práce pokračují

Ayla, která postávala u hromady sutin, které kdysi tvořily osmipatrovou budovu, uvedla, že do Hatay dorazila již v pondělí z Gaziantepu. Snažila se najít svou matku. V troskách pracovalo pět nebo šest záchranářů z řad istanbulských hasičů. „Zatím nenašli žádného přeživšího. Přišel sem pouliční pes a dlouho štěkal na jedno místo, tak jsem si myslela, že by to mohla být má matka. Ale byl to někdo jiný,“ popsala Ayla. „Zapnula jsem světla u auta, abych záchranářům pomohla. Zatím vytáhli ven jen dvě těla, žádné živé,“ dodala.

Katastrofální situace

Ve městě Kahramanmaraş severně od Antakye se rodiny shromáždily okolo rozdělaných ohňů, zabalily se do dek a snažily se alespoň trochu zahřát. „Stěží jsme se dostali z domu,“ uvedl Neşet Güler, který k sobě tiskl své čtyři děti. „Naše situace je katastrofální, jsme hladoví, máme žízeň, je to šílené,“ dodal.