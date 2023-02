Šestadvacetiletý Maďar do Turecka přijel jako člen týmu Caritas Hungary společně s budapešťskou záchrannou službou. Když týmy dorazily do města Kahramanmaras, místní jim sdělili, že je zpod trosek slyšet lidský hlas. Sami si to hned v následující chvíli potvrdili, když se uvnitř zborceného domu rozeznělo volání o pomoc. „Dostat se k dívce pod zřícenou bytovkou se zdálo téměř nemožné,“ vzpomíná Holczer.