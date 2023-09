Páteční zemětřesení v Maroku si podle nejnovějších informací vyžádalo více než 2490 obětí, podobný počet zraněných a poničilo nespočet budov. Lidé během vteřin přišli o střechu nad hlavou. Mrazivá svědectví z místa katastrofy od místních a zahraničních turistů hovoří o panice, beznaději, i o touze pomáhat. Třeba darováním krve.

Maroko zasáhlo silné zemětřesení. | Foto: ČTK, AP Photo/Rida Tabit

Od počátku řídí úklid v ulici, kde kdysi stál jeho dům. Třiačtyřicetiletý Abderahim Imni pracující jako elektrikář pomáhá, i když byl při ničivém zemětřesení zraněn padajícím zdivem. Přesto zdůraznil, že měl v osudný den štěstí.

Tragická bilance. Maroko zasáhlo zemětřesení, počet obětí přesáhl dva tisíce

„Cítil jsem, jak se dům otřásá. Na okamžik nás zasypaly trosky, pak se nám podařilo utéct. Ani potom to nebylo jednoduché. Nikde nebyla elektřina a vzduch byl plný prachu. Kvůli tomu byla špatná viditelnost. Srdce mi bušilo, jako bych měl infarkt,“ citoval ho list The Guardian.

Společně s rodinou muž žije ve vesnici Moulay Brahim v marockém pohoří Atlas. V horských oblastech je přitom podle médií situace nejhorší.

Byl jsem v pasti

V horské vesničce s třemi tisíci obyvateli zemřelo 25 lidí. Bezprostředně po katastrofě vykopávali přeživší i mrtvé z ruin samotní vesničané. Používali nejzákladnější nástroje. „Když začalo zemětřesení zrovna jsem spal. Nemohl jsem utéct, protože na mě spadla střecha. Byl jsem v pasti. Zachránili mě sousedé, kteří odklízeli trosky holýma rukama,“ vylíčil další přeživší Fatna Bechar.

Zemětřesení o síle 6,8 stupně trvalo podle svědků jen chvíli. „Bylo to pouhých šest sekund. Připadalo mi to, jako bychom byli bombardováni,“ svěřil se Oumizane Lahoucine, který se stihl uchýlit do úkrytu.

Spí na ulici, bojí se vrátit

Pro přeživší je nyní důležité hlavně to, kdy se k nim dostane pomoc a co bude obsahovat. Někteří ještě stále musí spát pod širým nebem, nemají žádné přístřeší ani stany.

Moulay Ali Azouad se svou rodinou vynesl z poškozených domů matrace a přikrývky, pro další věci včetně teplejšího oblečení se kvůli dalším otřesům bál vrátit.

Tragické zemětřesení uvrhlo Maroko do smutku. V Marrákeši se spalo v ulicích

„Zemětřesení se odehrálo asi pět minut po jedenácté. Nejprve to bylo malé chvění a pak přišlo opravdu rychle dalších deset otřesů. Všichni jsme utekli z domu a od té doby jsme zůstali venku,“ uvedl.

Nyní spí vedle jedné z hlavních silnic. Dodal, že nyní potřebují hlavně oblečení, ložní prádlo a přístřeší. Zatím musí čekat, až jim vláda pomůže.

Děsivé záběry z ulic Maroka:

Zdroj: Youtube

Touží pomoct, proto darují krev

Na dekách a ve stanech v ulicích spali i lidé v marockém Marrákeši. I zde si všichni pomáhají, jak mohou. Zapojili se také turisté. Britové Mark Chester a jeho manželka Julie ze Southamptonu se rozhodli, že půjdou do místní krevní banky nemocnice Mohammeda VI. darovat krev.

Když zemětřesení začalo, spali v hotelu. „Zaměstnanci hotelu postavili postele a lehátka na trávu, aby lidé mohli spát venku. Lidé skvěle spolupracovali. V podvečer následujícího dne jsme se mohli vrátit zpět, všichni ale měli strach z následných otřesů,“ citoval Chestera portál Daily Mail.

Otřesy v Maroku: Čeští hasiči počkají na verdikt do odpoledne, pak pomoc zruší

Jeho manželka dodala, že se rozhodli darovat krev, protože chtěli místním oplatit laskavost, které se jim dostávalo. „Nedovedu si představit, jaké to je pro oběti nahoře v horách, jež přišly o své domovy nebo členy rodiny,“ svěřila se.

Darovat krev přišla i architektka z Leedsu Jennifer Keeleyová, která v Maroku pracuje tři roky. „Bylo to děsivé a člověk se kvůli tomu cítí tak bezmocný. Darování krve je malý způsob, jak pomoct,“ řekla.

Zdroj: Youtube

Stejné pocity sdílela i Claudia Lorschová z Londýna. „Nejdřív jsem si myslela, že omdlím, pak jsem si uvědomila, že se mi pod nohama třese svět. Cítila jsem potřebu udělat něco, co by pomohlo obětem, a tak jsem šla darovat krev. Je to maličkost, ale můžu díky tomu pomoci zachránit život,“ svěřila se mladá Britka.

Pláč a křik

Perné chvilky popsal v Marrákeši i další turista, Kolumbijec Juan Pablo Arbeláez López. Viděl, jak se asi 400 metrů od jeho hotelu zřítil dům.

„Nikdy jsem se tak nebál. Není to ani strach, spíše panika. Když zemětřesení ustalo, okamžitě jsem popadl svůj pas, mobilní telefon, kalhoty a tenisky a vyšel jsem na ulici, kde jsem viděl spoustu lidí, kteří běželi, plakali a křičeli, co se v tom domě stalo,“ citoval jej portál Pledge Times.

Zemětřesení v Maroku: Takto silné otřesy nejsou v zemi obvyklé, míní seizmolog

Katastrofa v Maroku připomíná ničivé zemětřesení, které se událo v Turecku a Sýrii v noci z 5. na 6. února tohoto roku. Dosáhlo téměř osmi stupňů Richterovy škály a vyžádalo si více než 50 tisíc obětí a přes 150 tisíc zraněných. Mezi obětmi byla i jedna Češka. Oběti zemětřesení z trosek v Turecku vyprošťovali kromě jiných týmů i čeští záchranáři.