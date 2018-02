Zemětřesení na Tchaj-wanu má už deset obětí. Spadly čtyři budovy

Při úterních otřesech o síle 6,4 stupně Richterovy škály přišlo o život nejméně deset lidí a dalších 58 se stále pohřešuje. Zraněných je 267, z toho i dva občané Česka. Jejich zranění ale nejsou vážná. Při přírodním neštěstí se zřítily čtyři budovy.

Tchajwanské záchranné složky doposud neinformovaly o tom, že by mezi pohřešovanými byli i Češi.

Dva čeští občané, kteří utrpěli pouze lehká zranění, by se měli už brzy vrátit do vlasti. Zraněného muže a ženu po ošetření ve vojenské nemocnici pracovníci české kanceláře převezli do Tchaj-peje. Tam jim bylo zařízeno ubytování, náhradní doklady a další náležitosti.

Ve městě se podle listu Taiwan News zřítily čtyři budovy a dva lidé přišli o své domovy.

Živel ve městě Hualien udeřil v úterý ve 23:50 (16:50 SEČ) zhruba dvacet kilometrů od východního pobřeží ostrova.

Na ostrově se zemětřesení a tajfuny odehrávají poměrně často. Na rozdíl od tajfunů, které jde předvídat, ale zemětřesení vždy přicházejí náhle.

Čínská lidová republika považuje ostrov za svou provincii. Čínská republika, většinou nazývaná prostě Tchaj-wan, je dnes ale de facto nezávislý demokratický stát.