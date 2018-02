Zemětřesení na Tchaj-wanu: dva mrtví a přes sto zraněných

Podle fotek zveřejněných na sociálních sítích bylo poničeno mnoho silnic a výškových budov. Záchranné složky podle BBC pracují na vysvobození lidí z hotelu, který se při zemětřesení zčásti zřítil.

Víme, že jsou nějací lidé uvězněni uvnitř - vidíme v hotelu světla," popsala pro BBC situaci Zeena Starbuck. "Lidé svítí svými mobilními telefony, abychom viděli, že tam jsou," dodala.

Authorities are working to rescue people trapped inside buildings in #Hualien in Taiwan after a strong #earthquake struck off the eastern coast https://t.co/CHwk2ONzyA pic.twitter.com/Xd3f9czNJ8