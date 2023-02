Ničivé zemětřesení zasáhlo severozápad Sýrie a jihovýchod Turecka minulý týden v pondělí, celkový počet obětí již překročil 4 tisíc.

Humanitární pracovníci v povstaleckých oblastech na severozápadě Sýrie si ve dnech po zemětřesení stěžovali na nedostatečnou pomoc ze strany OSN. Šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí Martin Griffiths nedostatky přiznal.

Katastrofy si nevybírají, vlády ano. Sýrie zůstala po zemětřesení bez pomoci

Organizace Lékaři bez hranic (MSF) v neděli oznámila, že do severozápadní Sýrie dorazil konvoj jejích 14 nákladních automobilů s humanitární pomocí. „Tento první konvoj veze 1296 stanů určených pro rodiny, které se v důsledku zemětřesení ocitly bez domova, a 1296 souprav pro izolaci těchto stanů před zimou,“ uvedla MSF. Dodala, že její další konvoje by měly do severozápadní Sýrie v brzké době dopravit zdravotnické vybavení a další potřeby.

Organizace Lékaři bez hranic rovněž vyzvala ke zvýšení humanitární pomoci v této oblasti. „Naše týmy identifikovaly obrovské neuspokojené potřeby v oblasti pomoci. Ani zdaleka není zajištěn přístup k ubytování a důstojné hygienické podmínky,“ uvedla.

„Pomoc zatím proudí v zanedbatelném množství,“ dodala.