Otřesy zasáhly části Tokia a prefektury Saitama ve 22:41 místního času (15:41 SELČ). Ohnisko zemětřesní leželo v hloubce asi 80 kilometrů v prefektuře Čiba východně od metropole Tokio. Varování před vlnou cunami úřady nevydaly, ale upozornily, že Japonsko by v následujících týdnech mohlo čelit dalším podobně intenzivním zemětřesením. Vláda upřesnila, že v jaderných provozech žádné škody hlášeny nejsou.

Tokio a jeho okolí dnes pozdě večer místního času zasáhlo zemětřesení, jehož sílu japonský meteorologický ústav stanovil na 5,9 stupně. Při otřesech bylo zraněno nejméně 17 lidí, z toho jedna osoba vážně. Provoz rychlovlaků šinkanzen z Tokia a do něj i některých linek, které jsou napojeny na tokijské metro, byl zastaven, uvádí japonská agentura Kjódó. Zároveň byly uzavřeny dráhy na tokijském letišti Haneda. Nejméně 250 domácností v Tokiu zasáhly výpadky proudu. Žádné vážné škody zatím hlášeny nejsou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.