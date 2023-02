„Na 113 z nich byly vydány příkazy k zadržení,“ řekl Oktay novinářům na brífinku v koordinačním centru pro zvládání katastrof v Ankaře. „Budeme to pečlivě sledovat, dokud nebude dokončen nezbytný soudní proces, zejména u budov, které utrpěly vážné škody, a u budov, které způsobily smrt a zranění,“ dodal.

Ministerstvo spravedlnosti podle něj zřídilo úřady pro vyšetřování trestných činů v jednotlivých provinciích zasažených zemětřesením.

Měl splňovat náročné standardy. V turecké Antakyi se zřítil i moderní komplex

Opoziční strany obvinily vládu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že neprosazovala uplatňování stavebních předpisů a že nesprávně utrácela zvláštní daně vybírané po posledním velkém zemětřesení v roce 1999. Smyslem těchto daní bylo zajistit peníze na to, aby byly budovy odolnější vůči zemětřesení. Erdogan řekl, že opozice jen lže a šíří pomluvy, aby pošpinila vládu, a že brání investicím, místo aby čelila korupci v obcích, které řídí.

Sýrii a Turecko zasáhlo ničivé zemětřeseníZdroj: Profimedia

Policie zadržela na istanbulském letišti developera jednoho obytného komplexu, který se zřítil ve městě Antakya. V pátek večer se chystal nastoupit do letadla do Černé Hory, a v sobotu byl podle agentury Anadolu zatčen.

Mezitím pokračují pátrací a záchranné práce po zemětřesení. Počet mrtvých v Turecku přesáhl 24 617, v sousední Sýrii pak 3500. Bez přístřeší se uprostřed zimy ocitly stovky tisíc lidí.

Zemětřesná diplomacie

Řecký ministr zahraničí Nikos Dendias v neděli navštívil zasažené oblasti Turecka v doprovodu svého tureckého protějšku Mevlüta Çavuşoglua. Agentura AP to označila za nové kolo takzvané „zemětřesné diplomacie“ mezi těmito dvěma zeměmi, jejichž vztahy bývají často napjaté, ne-li nepřátelské. Něco podobného se stalo v roce 1999, jen tři roky poté, co šly obě země téměř do války kvůli dvěma neobydleným ostrůvkům v Egejském moři.

Náročná práce. Záchranáři v Turecku se potýkají s rabováním i nedostatkem toalet

„Zatím jsme zklamali lidi na severozápadě Sýrie,“ tweetoval šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths z turecko-syrské hranice, kde je pro dodávky pomoci OSN otevřen pouze jeden hraniční přechod.

K pomoci lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii vyzval v neděli při bohoslužbě papež František.