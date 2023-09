V marockém Marrákeši mnozí lidé v noci na neděli opět spali na dekách a ve stanech v ulicích, někteří ze strachu, že by mohly přijít nové otřesy, jiní proto, že je zemětřesení připravilo o střechu nad hlavou. V nejhůře zasažených vesnicích lidé truchlí nad úmrtím desítek svých sousedů a přátel, uvádějí reportéři BBC, kteří jsou mezi prvními zahraničními novináři na místě. Zemětřesení v pátek bylo v Maroku podle seizmologů nejsilnější za celé století, úřady k sobotnímu večeru evidovaly přes 2000 mrtvých a podobný počet zraněných. Bilance obětí však patrně poroste.

Maroko zasáhlo silné zemětřesení | Foto: ČTK

„Od chvíle, co se to stalo, nepřetržitě pracujeme. Je nás tu jen deset, kdo se snažíme najít lidi v rozbořených budovách, je to zoufalé,“ popsal Mohamed v jedné z vesnic v pohoří Velký Atlas mezi Marrákešem a Agádírem. Mohamed společně s dalšími organizuje improvizované záchranné práce.

Jen v jeho vesnici prý pohřbili v sobotu 16 lidí, v neděli pohřbí další dva a další mrtví jsou patrně pod troskami budov.

Zemětřesení strhlo i minaret v Marrákeši:

„Výjevy zkázy a zoufalství se opakují na mnoha místech ve Velkém Atlasu. Naše 90minutová klikatá jízda z Marrákeše k odlehlému horskému úbočí byla obtížná kvůli balvanům na cestě,“ napsal reportér BBC Nick Beake, který na místo dorazil v podobnou dobu jako pracovníci Červeného kříže.

Zemětřesení v Maroku: Takto silné otřesy nejsou v zemi obvyklé, míní seizmolog

„Při příjezdu do vesnice nás vítala naříkající postarší žena se slzami na tvářích a hlavou v dlaních. O pár metrů dál plakala skupina mladých mužů, kteří zjistili, že mezi mrtvými je jejich kamarád,“ popsal Beake.

Odklízení sutin pokračuje

Příjezd záchranářů přinesl jistou naději, v dalších hodinách bude nicméně i v horských vesnicích potřebná těžká technika na odklízení sutin. Dalších 24 až 48 hodin bude klíčových pro životy lidí stále uvězněných pod troskami, uvedla Caroline Holtová, operační ředitelka z Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC).

Tragická bilance. Maroko zasáhlo zemětřesení, počet obětí přesáhl dva tisíce

Nejvíce lidských obětí mají podle médií horské oblasti. Z větších měst zasáhly páteční otřesy o síle 6,8 stupně nejhůře historický Marrákeš. Rozsáhlé škody utrpěla mimo jiné mešita Kutubíja ze 12. století, píše web stanice Al-Džazíra. Na rozdíl od jiných historických budov ve městě se však Kutubíja nezřítila, jiné mešitě ve starém městě například otřesy strhly minaret.

Poškozená mešita Kutubíja:

Marocký král Muhammad VI. v sobotu večer vyhlásil tři dny státního smutku. Soustrast Maročanům v průběhu soboty prostřednictvím sociální sítě X, bývalého twitteru, i oficiálních prohlášení vyjadřovali politici z celého světa. Mnohé země včetně Česka oznámily, že chystají záchranné týmy nebo humanitární pomoc a po obdržení oficiální žádosti z marocké strany je pošlou do zasažené země.