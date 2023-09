Páteční zemětřesení bylo nejsilnější v Maroku za posledních 100 let, šlo o vzácné vnitrodeskové zemětřesení. ČTK to řekl seizmolog Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

Maroko zasáhlo silné zemětřesení | Foto: ČTK

„Zemětřesení nebylo na okraji tektonické desky, ale bylo to vnitrodeskové zemětřesení, které je vzácné. Napětí se tam hromadí pomaleji a povědomí o tom, kde může takové zemětřesení být, je daleko menší než na tom aktivním okraji (tektonické desky),“ uvedl seizmolog Jan Zedník.

Americká geologická služba USGS uvedla, že zemětřesení mělo v době úderu předběžnou sílu 6,8 stupně Richterovy škály. Marocká Národní seizmická monitorovací a výstražná síť naměřila sílu sedm stupňů. Rozdíly v počátečních měřeních bývají běžné. „O síle zemětřesení svědčí fakt, že ho zaznamenali lidé i v Evropě,“ konstatoval Zedník.

Tragická bilance. Maroko zasáhlo zemětřesení, úřady hlásí stovky obětí

„Bylo to poměrně silné zemětřesení, a to i na oblasti, které jsou připravené na takto silné otřesy, což Maroko rozhodně není, protože za posledních 100 let tam žádný takový otřes nebyl,“ zdůraznil seizmolog.

Maroko zasáhlo silné zemětřeseníZdroj: ČTK

Nejtragičtější zemětřesení v historii bylo podle Zedníka v roce 1960 v přístavu Agádír, který leží na západním okraji pohoří Vysoký Atlas. Mělo tehdy sílu 5,8 stupně, o jednotku nižší než to, které bylo zaznamenáno v pátek. Agádírské zemětřesení mělo několik tisíc obětí a způsobilo i velké materiální škody.

Budovy otřesům nedokázaly odolat

Po katastrofálním zemětřesení úřady změnily nařízení týkající se výstavby budov v Maroku. Mnoho objektů, zejména venkovských, však ani dnes nedokáže odolat silným otřesům půdy.

„Zemětřesení je vždy důsledkem hromadění napětí v zemské kůře, případně v zemském plášti, když je to hlouběji. Tady došlo k pohybu na jednom z mnoha zlomů, kterými je pohoří Atlas protkáno. Uvidíme až z dalších pozorování, jaká zlomová linie to je,“ řekl seizmolog.

Hrozivé záběry záplav z Hongkongu: Zasáhl ho nejsilnější déšť za 140 let

„Síť zlomů v Atlasu je docela hustá, jsou tam dvě linie, které se protínají. Myslím si, že nikdo neví, která linie je seizmicky aktivní a jestli praskne za 100 let nebo jestli zůstane bez jakékoliv aktivity,“ uzavřel.