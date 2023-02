Mrazivá svědectví: Z trosek slyšíme zvuky, pomoc ale nepřichází, zní z Turecka

„Očekává se, že číslo významně vzroste, protože pod sutinami jsou stovky rodin, více než 50 hodin po zemětřesení,“ uvedla organizace.

Zemětřesení o síle 7,8 stupně udeřilo na jihozápadě Turecka nedaleko hranic se Sýrií v noci z neděle na pondělí. Následovaly další otřesy. Zřítily se tisíce budov. Co do počtu obětí jde o nejničivější zemětřesení za posledních více než deset let.

Silné zemětřesení v TureckuZdroj: Profimedia

Záchranu komplikuje mráz

Záchranné práce na mnoha místech v noci komplikovalo mrazivé zimní počasí. Pod hromadou sutin v jihoturecké provincii Hatay bylo slyšet ženský hlas volající o pomoc. Nedaleko leželo bezvládné tělo malého dítěte. Jeden z místních obyvatel, který se představil jako Deniz, v dešti plakal a zoufale lomil rukama. „Vydávají zvuky, ale nikdo nepřichází,“ řekl. „Jsme zničení. Panebože… Volají nás. Říkají: Zachraňte nás. Ale my nemůžeme. Jak bychom to udělali? Od rána nikdo nepřišel,“ dodal Deniz. Rodiny z města přečkaly noc v autech na ulici.

Na pomoc při pátracích a záchranných akcích bylo vysláno 2660 pracovníků z 65 zemí, uvedl turecký úřad pro řešení katastrof a mimořádných situací AFAD. Pomoc Turecku a Sýrii přichází z celého světa, do regionu ji posílá mimo jiné OSN, Evropská unie, Spojené státy, Británie, Čína, Rusko, Indie, Japonsko, Irák, Írán, Austrálie, Nový Zéland či Pákistán.

Českým záchranářům v Turecku dorazila technika. Začnou s prohledáváním sutin

Evropská unie dosud prostřednictvím svého centra pro pomoc při katastrofách zmobilizovala 27 pátracích a záchranných týmů pro Turecko, sdělil unijní komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič. V týmech je dohromady více 1150 záchranářů a zhruba 70 speciálně vycvičených psů.

Část týmu českých hasičů zahájila v Turecku průzkum města Adiyaman. Ostatní čekají na příjezd techniky a materiálu, které do poničeného města míří v kamionech. Takzvaný USAR tým (Urban search and rescue), specializovaný na vyhledávání lidí v sutinách, přiletěl z Česka do tureckého města Adana v noci na úterý. Následně se hasiči třemi vojenskými letadly přesunuli do 400 kilometrů vzdáleného města Adiyaman.