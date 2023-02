První skupina hasičů z ČR přistála v Turecku. Do práce se pustí nejspíš už ráno

ČTK

Na pomoc po zemětřesení přiletěla do tureckého města Adana první polovina speciálního týmu českých hasičů pro vyhledávání v sutinách. Zbytek týmu, v němž jsou převážně hasiči z Prahy, by měl přistát v Turecku zanedlouho. Do záchranných prací se hasiči zřejmě zapojí v úterý ráno. Na svém twitterovém účtu o tom informoval Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Speciální tým vycvičený na vyhledávání osob v sutinách odletěl do Turecka zasaženého zemětřesením, 6. února 2023, Praha | Foto: ČTK