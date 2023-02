HAARP (Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum)

byl výzkumný projekt chování ionosféry a procesů v ní, včetně polárních září. Projekt byl zahájen roku 1990, zastaven roku 2013 a ukončen roku 2014. Soustavu jeho antén pak začala využívat Aljašská univerzita.



To napsala v pondělí 6. února 2023 krátce po třetí hodině odpoledne na svůj facebookový profil Vladimíra Vítová, prezentující se jako předsedkyně spolku České mírové fórum a předsedkyně politické strany zvané Aliance národních sil. Do diskuse pod svým příspěvkem se pak zapojila ještě doplňujícím komentářem, co všechno podle ní HAARP umí: „S přispěním oblohy může způsobit bouři, změnit polohu mraků, vyvolat zemětřesení a prý i ochromit mysl.“

S podobně znějící konspirační teorií se přihlásila v úterý 7. února večer také proruská aktivistka Nela Lisková. Ta pro změnu na svém twitterovém účtu spekulovala o seizmické bombě: „Tak nějak se mi nezdá, že zemětřesení v Turecku a Sýrii je přírodního původu. Turecko naznačuje příklon k Rusku a zvažuje odchod z NATO. Takže, to má za to? USA se netají tím, že vlastní a vyvíjejí seizmické bomby… Konspirační teorie? Možná, ale doposud se vyplnily všechny…“ uvedla na sociální síti dezinformátorka Lisková (mj. bývalá údajná honorární konzulka tzv. Doněcké lidové republiky, což byl separatistický loutkový kvazistát, samozvaně vyhlášený na ukrajinském území).

Do středečního poledne 8. února získal facebookový příspěvek Vítové zhruba 35 tisíc zhlédnutí. Tweet Liskové vidělo za šestnáct hodin od jeho publikování necelých pět a půl tisíce uživatelů Twiteru.

Jak se to ve skutečnosti s oběma projekty, které tyto dvě dezinformátorky zmiňují, vlastně má? Co je onen démonický HAARP, jehož údajné účinky patří spolu s „působením chemtrails“ již řadu let mezi nejčastěji i nejvíce šířené „zaručené informace“ internetových dezinformátorů? A mohla zemětřesení způsobit bomba?

Co zkoumá HAARP?

Projekt HAARP neboli High Frequency Active Auroral Research Program, česky Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum, je americký výzkumný projekt zkoumající chování ionosféry a procesů v ní probíhajících včetně polárních září (proto se v jeho názvu vyskytuje slovo aurorální).

Výzkum měl sloužit k vývoji pokročilé ionosférické technologie pro zlepšení komunikačních a navigačních systémů jak pro civilní, tak pro vojenský sektor. Stanice HAARP, představující soustavu speciálních antén, se nachází na Aljašce, severně od malého města Gakona.

Původní projekt HAARP zahájili v roce 1990, ale v roce 2013 byl zastaven. Kontrolu nad soustavou antén poté převzala Aljašská univerzita ve Fairbanksu.

„Projekt HAARP je výzkumné zařízení, jež vysílá vysokofrekvenční rádiové signály do nejvyššího bodu atmosféry, ionosféry, pomocí 360 rádiových vysílačů a 180 antén. Zařízení pokrývá asi 14 hektarů (0,14 kilometru čtverečního) poblíž aljašského města Gakona, nacházejícího se asi 250 kilometrů severovýchodně od Anchorage, největšího města Aljašky. Rádiové signály jsou částečně absorbovány ve výšce mezi 100 a 350 kilometry, urychlují elektrony v ionosféře a krátce ji ‚ohřívají'. Analýzou toho, jak rádiové vlny interagují s elektrony v ionosféře, jsou výzkumníci z HAARP schopni studovat jevy, jako jsou účinky polární záře na rádiové systémy a leteckou komunikaci ve vysokých nadmořských výškách," uvádí na adresu tohoto zařízení odborný web Climate Feedback.

Terč konspirátorů

Konspirační teorie provázejí projekt HAARP nejpozději od poloviny 90. let. Na jedné straně jej spojují takřka s každou přírodní katastrofou velkého rozsahu, k níž od té doby došlo, na druhé jej obviňují třeba i z ovlivňování lidské mysli. Ani v jednom případě se však žádná spojitost nepotvrdila.

„HAARP je vysokofrekvenční vysílač (v podstatě krátkovlnné rádio), jež je navíc v provozu jen několik hodin ročně. Množství vysokofrekvenční energie pocházející od radioamatérů z celého světa téměř jistě převyšuje přenosy z tohoto zařízení. Žádný z přírodních jevů, jako jsou zemětřesení nebo sněhové bouře, nemůže ovlivnit. Neexistuje ani žádný způsob, jak by mohl interagovat s lidmi,“ uvedl pro Climate Feedback ředitel Geofyzikálního ústavu Aljašské univerzity Robert McCoy.

Podle bývalého vedoucího vědce projektu HAARP Chrise Fallena přitahuje pozornost konspiračních teoretiků pravděpodobně kvůli tomu, že se zaměřuje právě na ionosféru, představující méně známou oblast atmosféry. Ve výšce mezi 90 až 100 kilometry, na kterou se zaměřuje (jde o spodní okraj ionosféry), jsou však jeho rádiové vlny stokrát slabší než ty z mobilních telefonů. Má tedy jednoznačně příliš malou sílu na to, aby mohl jakkoli ovlivnit vznik či průběh přírodní katastrofy nebo lidskou mysl.

A proč o něm šíří vylhané spekulace právě neúspěšná politička Vítová? Protože je to základní kámen její politické agendy. Podle zprávy ministerstva vnitra z roku 2022 je Aliance národních sil, jíž Vítová předsedá, krajně pravicovou stranou, propojenou s pravicovými extrémisty. V posledních parlamentních volbách kandidovala tato strana společně s extrémistickou Národní demokracií, spojující nenávistné výpady proti menšinám s názory prezentovanými dezinformačními médii a prokremelskými aktivisty. Obě strany však zcela propadly. Sama Vítová neuspěla v žádných volbách, v nichž kandidovala (ani do europarlamentu v roce 2019, ani do Senátu v roce 2020, ani do poslanecké sněmovny v roce 2021). Dezinformace šíří dlouhodobě.

Seizmická bomba? Nesmysl

Seizmické neboli zemětřasné bomby, o nichž spekulovala pro změnu dezinformátorka Lisková, byly ve skutečnosti vyvíjeny v době druhé světové války a ojediněle krátce po ní. Zájem o ně ale brzy opadl, protože ani přes extrémní velikost nedosahovaly účinnosti jaderných bomb.

Představa nepozorovaného odpálení obří seizmické bomby, která by kvůli vyvolání otřesů musela být napřed opět nepozorovaně dopravena hluboko pod zem, je zcela absurdní. Nehledě na to, že síla zemětřesení v Turecku a v Sýrii účinek jakékoli známé bomby, včetně všech druhů jaderných bomb, dalece přesahovala.

„K zemětřesením došlo v hloubce 20 kilometrů, kde se uvolnilo obrovské množství energie, jež se tam nahromadila za tisíce let. V oblasti, která je 150 až 200 kilometrů pod námi, se vznáší 12 desek, vytvářejících polotekutou vrstvu. Plujeme na nich,“ uvedl pro albánský web SOT geolog Dragan Milovanovič.

Podle něj byla síla těchto zemětřesení nesouměřitelná i s výbuchem 130 atomových bomb naráz, což bylo přirovnání, které se objevilo v tisku. „Sto třicet atomových bomb? To je málo, to je nic. Energie těch zemětřesení, k nimž došlo, je neměřitelná,“ konstatoval Milovanovič.

Někteří dezinformátoři začali také šířit video obřího výbuchu, o němž tvrdili, že bylo natočeno nyní v Turecku. Jak ale potvrdila tisková agentura Reuters, ve skutečnosti šlo o záběry exploze v Bejrútu v srpnu 2020.

Také Lisková, která nesmysl o seizmické bombě šíří, patří mezi známé lhářky a dezinformátorky, což prokázaly i soudy. Podle rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 z loňského dubna se Lisková musí omluvit místopředsedkyni sněmovny Olze Richterové (Piráti) za šíření lží o jejích výrocích a zaplatit jí padesát tisíc korun odškodného. Tento verdikt potvrdil letos v lednu i odvolací pražský městský soud.