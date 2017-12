Zemřel americký astronaut, který jako první letěl nepřipoutaný vesmírem

McCandless letěl ve skafandru vedle vesmírné lodi Challenger a k manévrování používal pouze své ruce. K vesmírnému pohybu nepoužíval žádné "příchytky ani pupeční šňůry", které do té doby astronauti měli k dispozici.

Členové posádky jej fotili přes okno lodi, díky čemuž vznikly jedny z nejslavnějších fotografií člověka v kosmu.

"Vždy bude znám pro své ikonické fotky letící v kosmu," řekl jeho kolega z NASA Robert Lightfoot.

NASA jej vybrala v roce 1966 společně s dalšími 19 muži, které vycvičila pro svou vesmírnou misi.

McCandless byl členem posádky, která podporovala misi Apollo 14, sloužil jako záložní pilot pro posádku Skylab. Jako specialista letěl na dvou vesmírných lodích: STS-41B v roce 1984, kdy se proslavil svou vesmírnou chůzí a STS-31 v roce 1990, kdy se podílel na umístění Hubbleova kosmického dalekohledu, uvádí NASA astronautův profil.

Ačkoliv McCandless zemřel již ve čtvrtek, NASA smutnou událost zveřejnila o den později s ohledem na jeho rodinu.

We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DR pic.twitter.com/jZeGvWzOxW