„Prezident Jacques Chirac dnes ráno zemřel, obklopen svou rodinou, pokojně,“ řekl jeho švagr AFP. Jako francouzský prezident působil ve dvou funkčních obdobích, během něhož byla zavedena ve Francii jednotná evropská měna euro.

Jednou z jeho hlavních politických reforem bylo rovněž zkrácení prezidentského funkčního období ze sedmi na pět let. Patřil k hlavním osobnostem francouzské pravice, která se hlásí k odkazu někdejšího prezidenta Charlese de Gaulla. Zasloužil se rovněž o ukončení válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii v 90. letech. V roce 2002 vyslal francouzské vojáky, aby zastavili občanskou válku v Pobřeží slonoviny. Za jeho vlády se Francie vrátila do integrovaného systému NATO.

Francouzské Národní shromáždění uctilo památku bývalého prezidenta minutou ticha.

"Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en hommage à la mémoire de Jacques Chirac"@RichardFerrand et les députés interrompent quelques minutes leurs travaux sur la bioéthique en hommage à l'ancien président de la République, mort ce matin#DirectAN pic.twitter.com/UrYOGXIT64 — LCP (@LCP) September 26, 2019



Předseda Evropské komise a bývalý lucemburský premiér Jean-Claude Juncker, uvedl, že jej zpráva o úmrtí Chiraca velmi zasáhla. „Evropa neztrácí jen velkého státníka, ale prezident ztrácí i skvělého přítele,“ uvedl v prohlášení Juncker.

Z působení Chiraca v čele Francie si analytici hlavně připomínají, že v roce 2003 odmítl francouzskou účast ve vojenské intervenci v Iráku, kterou vyhlásil tehdejší americký prezident George Bush mladší. Je oceňován také za to, že jako první prezident uznal odpovědnost francouzského státu za masovou deportaci Židů za druhé světové války.

Skandál

Po odchodu z Elysejského paláce byl Chirac shledán vinným ze zneužití veřejných prostředků a v prosinci 2011 byl odsouzen k podmíněnému dvouletému trestu. Stal se tak vůbec prvním poválečným francouzským prezidentem, který byl soudem uznán vinným. Prokázal mu, že v době působení na pařížské radnici zaměstnával 28 osob, které za městské peníze pracovaly pro jeho politickou stranu Sdružení pro republiku nebo dokonce vůbec žádnou práci neodváděly.

Chirac trpěl zdravotními potížemi od roku 2005, do té doby se desítky let říkalo, že má železné zdraví. Dva roky před ukončením druhého mandátu jej postihla mozková mrtvice. Od té doby je zjevně silně oslabený a byl několikrát hospitalizován, především v roce 2015, kdy pro celkovou únavu strávil v nemocnici dva týdny. V září 2016 musel opět do nemocnice kvůli plicní infekci.

Ve funkci prezidenta navštívil Chirac dvakrát Českou republiku, poprvé přijel v dubnu 1997 na oficiální návštěvu, při které mu prezident Václav Havel udělil Řád Bílého lva první třídy s řádovým řetězem. Podruhé se pak v listopadu 2002 zúčastnil v Praze summitu Severoatlantické aliance, který mimo jiné rozhodl o pozvání Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska do NATO.