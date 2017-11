Zemřel Charles Manson. Psychopat, co před půlstoletím ubodal těhotnou ženu

/VIDEO/ V požehnaných 83 letech umřela v neděli zrůda, která během srpnových dnů roku 1969 povraždila sedm obětí včetně těhotné herečky Sharon Tateové, manželky slavného režiséra Romana Polanského. Psychopatický Charles Manson si odpykával doživotní trest v kalifornské věznici Corcoran. Krom jiného jej neslavně proslavila svastika vytetovaná na čele.

Charles Manson, dva dny před smrtíFoto: ČTK

Charles Manson zemřel v Corcoranu, který byl jeho domovem od roku 1971, přirozenou smrtí. Jaký byl život masového vraha, jehož jméno třeba inspirovalo pseudonym neméně kontroverzního zpěváka Marilyna Mansona?



Marilyn Manson

Od svých 13 let se Charles Manson motal mezi pasťáky a vězením, živil se jako pasák, vykradač aut a na sklonku 60. let proslul jako guru skupinky známe jako Rodina (The Family). Ta měla posléze na svědomí několik brutálních vražd. Mezi nimi i vraždu Sharon Tate, manželky režiséra Romana Polanského, která byla v osmém měsíci těhotenství.

Manson byl v případu známém jako „Tate-La Bianca case“ odsouzen k trestu smrti. Ten byl po změně zákonů v Kalifornii změněn na doživotí, ačkoliv mu nebylo prokázáno, že by osobně spáchal vraždu. V dubnu roku 2012 mu byla již podvanácté zamítnuta žádost o podmíněné propuštění.

Dokument věnovaný Mansonovu životu: