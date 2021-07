Ve věku 88 let zemřel Donald Rumsfeld, který mezi lety 2001 a 2006 vedl americké ministerstvo obrany. V prohlášení zveřejněném na twitteru to dnes oznámila rodina, která hovoří o smrti státníka a milujícího manžela. Jak připomíná agentura Reuters, Rumsfeld byl hlavním strůjcem války v Iráku, dokud jej Bush po třech a půl letech bojů nevyměnil.

Bývalý americký ministr obrany Donald Rumsfeld | Foto: ČTK

Do dějin se Rumsfeld nejvýrazněji zapsal jako jedna z hlavních postav americké války proti teroru po útocích na New York a Washington z 11. září 2001. Podle deníku The Washington Post (WP) z něj jeho vůdčí role při invazích do Afghánistánu a Iráku a snahy o transformaci americké armády udělaly jednoho z nejdůležitějších a také nejkontroverznějších ministrů obrany v dějinách USA.