Zemřel George Bush starší, prezident USA z let 1989-1993

George Bush zemřel krátce po 22. hodině místního času. „Jeb, Neil, Marvin, Doro a já se zármutkem oznamujeme, že po 94 pozoruhodných letech náš drahý táta zemřel,“ píše se v oficiálním prohlášení Bushovy rodiny.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h