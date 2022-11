„Nasseri byl ikonickou postavou letiště, celá letištní komunita k němu byla připoutána a naši zaměstnanci se o něj po mnoho let starali, jak jen to bylo možné, i když bychom byli raději, kdyby našel skutečný příbytek,“ uvedl mluvčí letiště.

Radioaktivní skaut David Hahn: Napálil vědce, doma pak vyrobil jaderný reaktor

Zmínil také, že ač byl Spielbergův film natočen podle reality, má své mezery. „Film naznačuje, že uvízl v tranzitní zóně na letišti Paříž-Charles de Gaulle. Ve skutečnosti ale byl vždy ve veřejné části letiště, aby se mohl volně pohybovat,“ objasnil chybu ve filmu mluvčí.

Přespával na sedačce a přátelil se s letuškami

Příběh uprchlíka, kterého ve filmu Terminál ztvárnil Tom Hanks, začal v roce 1988. Nasseri tehdy přes Belgii a Francii cestoval do Anglie. Při cestě mu ale někdo ukradl kufřík s doklady, a tak nemohl odletět ani odejít. Zasekl na pařížském letišti v zóně d'attente pro cestující bez dokladů. V tu chvíli mu nezbylo nic jiného, než na letišti zůstat. V zemi nikoho nakonec zůstal kvůli stále přísnějším imigračním zákonům zhruba osmnáct let.

Po zásahu právníka mu v roce 1995 belgické úřady umožnily vycestovat do Belgie, ale jen pod podmínkou, že by souhlasil se životem pod dohledem sociálního pracovníka. To Nassiri odmítl. Údajně proto, že se chtěl dostat do své původní destinace, Anglie.

I když v roce 1999 dostal oficiální povolení žít kdekoliv ve Francii, své oblíbené letiště ani tehdy neopustil. Portál Times of India doplňuje, že přespával na červené plastové sedačce, přátelil se s pracovníky letiště a sprchoval se v zařízeních pro zaměstnance.

Tvrdil, že máma odešla. Dcera po letech prosí otce, ať prozradí, kde ukryl tělo

Psal si deník, četl časopisy a letušky mu dávaly stravenky na jídlo. Zaměstnanci ho přezdívali Lord Alfred a jeden z prodejců letenek ho přirovnal k vězni, který už nebyl schopný žít za zdmi letiště. Postupně se taky začal zhoršovat jeho fyzický i psychický stav.

Před šestnácti lety začal mít zdravotní problémy, a tak ho museli odvézt do nemocnice. Psal se tok 2006 a bylo to vůbec poprvé, co Nasseri opustil letištní halu. Následně přežíval hlavně díky penězům z natočeného filmu Terminál.

Před časem se na letiště vrátil a žil ve veřejné části jako bezdomovec. A již tu zůstal. Smrt šestasedmdesátiletého Nasseriho na terminálu 2F potvrdil tým letištních lékařů. Mluvčí letiště pro portál CNN uvedl, že zemřel přirozenou smrtí.

Film mu vydělal přes šest milionů

Film Terminál Steven Spielberg natočil v roce 2004 a jeho děj pojednává o Viktoru Navorském, který přilétá na letiště JFK v New Yorku z fiktivní východoevropské země Krakozhia. Tom Hanks v hlavní roli zjišťuje, že politická revoluce v jeho rodné zemi přes noc zrušila platnost všech jeho cestovních dokladů. Následně je vyhozen do mezinárodního salonku letiště a musí tam zůstat, dokud se jeho stav nevyřeší. Tato situace se však vleče dlouhé roky.

Za práva k příběhu zaplatila údajně Nasserimu produkční společnost DreamWorks Stevena Spielberga 275 tisíc amerických dolarů (v přepočtu více než šest milionů korun).

Kromě toho o Íráncovi vyšla také kniha The Terminal Man, kterou napsal on sám, společně s britským autorem Andrewem Donkinem a dalších několik filmů.

Zdroj: Youtube