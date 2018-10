Zemřel Leon Lederman, nobelista, který vymyslel Božskou částici

Americký fyzik Leon Lederman se celý život věnoval světu částic a lidské vědění v této dosud málo prozkoumané oblasti posunul o pořádný kus kupředu. Svůj milovaný obor však dokázal přiblížit i naprostým laikům, když vymyslel koncept Božské částice. Jeho dlouhý a bohatý život skončil ve středu ráno, když zemřel ve věku 96 let na komplikace způsobené demencí.

Fyzik Leon LedermanFoto: ČTK/AP/Reidar Hahn

Lederman byl vůdčí osobností fyziky částic a řídil jednu z nejprestižnějších laboratoří na světě. V roce 1988 získal spolu se svými kolegy Nobelovu cenu právě za fyziku.

Už tehdy prokázal svůj smysl pro humor a schopnost barvitě mluvit o své práci, když při předávání ceny na adresu svého objevu zavtipkoval, že „Dvě neutrina“ zní jako italský taneční pár. Neutrina jsou elementární částice, které objevil, a která vznikají při jaderných reakcích.

Svým vtipkováním o jiné elementární, tedy základní částici, pak rozčiloval své kolegy, kteří ho obviňovali z bulvarizace vědy. Byl to však on, kdo přiblížil fyziku částic široké veřejnosti.

V roce 1993 vydal knihu Božská částice, kde se srozumitelným způsobem pokusil vysvětlit, co je to Higgsův boson. Tehdy to byla ještě pouze teoreticky existující částice, jejíž existenci předpověděl britský fyzik Peter Higgs, ale proslavil ji teprve Lederman.

Existenci Higgsova bosonu byla potvrzena až v roce 2012 díky experimentům v evropském urychlovači CERN. Její objev pak měl obrovský význam pro potvrzení funkčnosti fyzikálního modelu.

Hodiny Posledního soudu

Lederman se však také často a rád zapojoval do veřejných diskuzí o vědě i o světě. Patři k vědcům, kteří posunují ručičky na slavných Hodinách posledního soudu, které symbolicky odpočítávají k možné globální katastrofě.

V roce 2004 se také připojil ke skupině 60 amerických vědců, kteří obvinili vládu tehdejšího amerického prezidenta George W. Bushe z úmyslného zkreslování vědecké analýzy federálních orgánů o kvalitě ovzduší, změnách podnebí a olovnatých barvách.

Na profesní odpočinek odešel až ve svých 90 letech, když se na důchod uchýlil do svého srubu v Idahu. Ten si mimochodem pořídil za odměnu, kterou dostal za zisk Nobelovy ceny.