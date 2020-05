Zemřel miliardář Stanley Ho, přezdívaný král hazardu v Macau

Ve věku 98 let zemřel hongkongský podnikatel Stanley Ho, který v bývalé portugalské kolonii Macao vybudoval obchodní impérium zaměřené na hazardní hry. Oznámila to dnes jeho rodina. Ho byl v branži považován za bonvivána a za otce moderního hazardu v Číně, později se mu za to začalo říkat Král hazardu.

Hongkongský podnikatel Stanley Ho

Do Macaa, které v roce 1999 přešlo pod čínskou správu, se Ho dostal za druhé světové války. V počátcích své podnikatelské kariéry se věnoval zejména stavebnictví, ale v 60. letech získal spolu s několika společníky exkluzivitu na podnikání v oboru hazardních her. Nabídnutou šanci využil Stanley Ho bezezbytku. Kromě hazardu úspěšně investoval i do navazujících odvětví, jako je výstavba hotelů či provozování lodních linek mezi Macaem a Hongkongem. Netanjahu stanul před soudem. Chtějí mě svrhnout za každou cenu, řekl Přečíst článek › Výhodu státem garantovaného monopolu si Ho užíval bezmála 40 let. Mraky nad jeho miliardovým impériem se začaly stahovat až v roce 1999, kdy Macao přešlo pod čínskou správu. O tři roky později čínské úřady trh s hazardem v Macau otevřely i pro jiné zájemce. Stanley Ho byl počtvrté ženatý a měl nejméně 17 dětí, dlouhodobě patřil k nejbohatším lidem v Asii. O kontrolu nad hráčským impériem SJM Holdings jej před několika lety připravili členové jeho rozvětvené rodiny.

Autor: ČTK