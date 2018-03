Zemřel módní návrhář Hubert de Givenchy. Oblékal manželky prezidentů

O smutné události dnes informoval Givenchyův životní partner Philippe Venet. „S nejhlubším zármutkem musím sdělit, že Hubert Taffin de Givenchy zemřel,“ potvrdil pro agenturu AFP s tím, že zemřel ve spánku.

Givenchy proslul především oblékáním celebrit. Jeho nejznámějším modelem jsou malé černé šaty, které měla na sobě Audrey Hepburnová ve filmu Snídně u Tiffaniho.

Tvořil šaty například i pro Jacqueline Kennedyovou, manželku amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Jeho šaty s oblibou nosily i Greta Garbo, Marlene Dietrichová či Elizabeth Taylorová.

I když jeho hlavní barvou byla elegantní černá, rád používal pestré nápadité barvy. Sám se považoval za objevitele malých koktejlových šatů.

Hubert de Givenchy has sadly passed away at the age of 91. May he rest in peace and long live his legacy. - I pic.twitter.com/Q1vIp6PxuR