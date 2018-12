Zemřel nejznámější klokan na světě. Kulturista Roger se dožil 12 let

Britská premiérka Theresa Mayová se rozhodla zrušit úterní hlasování o dohodě o brexitu vyjednané s EU. Informoval o tom list The Financial Times s odvoláním na několik ministrů. Její kancelář se k tomu odmítla vyjádřit. Britská média již dříve spekulovala o tom, že by premiérka mohla odletět do Bruselu a pokusit se zde vyjednat lepší podmínky odchodu země z EU.