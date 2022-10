V předchozím příspěvku sledujícím oznámil první smutnou zprávu, a to, že psí slečně našli rakovinu. Na jejím profilu také děkoval za všechny láskyplné projevy truchlících fanoušků.

Zdroj: Youtube

Eclipse byla velmi oblíbená nejen mezi cestujícími, ale i mezi řidiči autobusu linky RapidRide D Line. Nestalo se, že by jí někdy cestu do parku zakázali. „Dělá všem radost. Jak byste nemohli milovat tento obličej?“ poukazuje mladá žena v dřívější reportáži stanice NBC 24 News.

K jejímu úmrtí se vyjádřilo i King County Metro, které Seattlu poskytuje hromadnou dopravu. „Přinášela jsi všem radost a štěstí a ukázala nám, že hodní psi patří do busu,“ napsala společnost na twitteru.

Eclipse získala celosvětovou pozornost v roce 2015, kdy sama začala jezdit autobusem. A jako spousta neuvěřitelných příběhů, i tento začíná náhodou. V době, kdy se stala snad až příliš samostatnou, jí byly dva roky. Její majitel s ní každý den jezdil do psího parku Belltown, který byl od jejich bydliště vzdálený pět zastávek.

Young si rád za zastávkou zapálil cigaretu. Jednou se stalo, že při příjezdu autobusu ještě neměl dokouřeno a zároveň byl uprostřed rozhovoru s kamarádem. Do autobusu proto nechtěl nastoupit, Eclipse měla ale jiné plány.

Zdroj: Youtube

Podle zvyku nastoupila do autobusu a na fakt, že její páníček je ještě venku a do vozu se nehrne, nehleděla. Úspěšně dojela až do parku, kde nadšeně vyskočila a utíkala za psími kamarády. „Začal jsem okamžitě panikařit, ale rozhodl jsem se dojet do parku. Tam jsem ji jednoduše našel, jak si hraje,“ svěřil se Young na facebooku.

Přišla o zrak, o ucho, měla zlomenou čelist. Příběh Fenky Maggie obletěl svět

Do pár týdnů se ze čtyřnohého chlupatého pasažéra stal pravidelný cestující a lidé fenku začali poznávat. „Stal se z ní takzvaný D-Line Dog (Pes z linky D, pozn.red.),“ poznamenal hrdý majitel.

Lidé se těšili, až uvidí netypickou pasažérku v jejím tradičním červeném postroji. „Všichni řidiči autobusů ji znali a podle krajiny ubíhající za okny sama poznala, kdy má vystoupit,“ řekl jeden z jejích spolucestujících podle rádia NPR. Kdo seděl vedle ní, dokonce si mohl užívat i její přátelské a mazlivé povahy, zatímco pohledem z okna kontrolovala, kde se nachází.

Young o jejím samostatném cestování vždy mluvil s nonšalantností a hlubokou důvěrou ve svou čtyřnohou společnici. „Kdykoliv jsme se rozdělili, dohnal jsem ji pak v parku,“ uvádí web Sportskeeda. „Není těžké nastoupit. Do autobusu vejde před svým domem a vystoupí o tři nebo čtyři zastávky později,“ dodal.

Sbírka na kremaci

Po Eclipsině smrti založil sbírku na její kremaci. „Zbytek peněz půjde na postavení automatů pro sáčky na hovínka, abychom pomohli hodným psům mít lepší páníčky,“ napsal v jednom z novějších příspěvků na facebooku.

V průběhu let Eclipse na sociální síti získala až 122 tisíc sledujících. Velmi oblíbená byla u již dříve zmiňované společnosti King County Metro, která s její ikonickou pasažérkou dokonce v roce 2015 vytvořila hudební klip. Šlo o video propagují aplikaci na plánování tras po městě. „Eclipse se stala nejslavnějším autobusovým cestujícím Seattlu díky svým sólo jízdám do parku. Proto jsme se s ní sešli a pomohli jí naplánovat den plný zážitků,“ napsali zástupci dopravce u videa s chytlavou melodií.

Po jejím odchodě do psího nebe se k její smrti vyjádřil nespočet lidí. Mnoho z nich na sociálních sítích vzpomíná na vzácná setkání s touto výjimečnou labradorkou. Jedním z komentujících je i nezisková organizace Seattle Dogs, která se zaměřuje na pomoc zvířatům. Na twitteru zveřejnila příspěvek s videem létajícího růžového autobusu. „Odpočívej v pokoji, Eclipse, náhodou víme, že busy parkují i v nebi,“ dodali zástupci organizace.

Jeden z twitterových uživatelů dokonce navrhl přejmenovat po fence autobus linky D, který v parku zastavuje a kterým psí slečna jezdila přes sedm let. Jiní naopak navrhují, že by po ní mohli pojmenovat místní ulici nebo jí v parku postavit sochu. Jisté je jedno. Lidé na ni budou s láskou vzpomínat ještě dlouho.