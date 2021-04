Leží východně od aljašské metropole Anchorage a je součástí Chugachského státního parku. Mezi Anchorage a městem Valdez není jinak vůbec nic. Jen led a sníh, pusto a prázdno. Od dob zlaté horečky se toto místo nijak nezměnilo, a upřímně, ani zlatokopové ho nedokázali zásadněji proměnit. Na to je příliš drsné a divoké.

Jen zde nyní občas můžete zaslechnout zvuk vrtulníku, který přiváží dychtivé lyžaře a snowboardisty, na některou z opuštěných i více než čtyři tisíce metrů vysokých hor. Po severní hranici parku vede hlavní aljašská dálnice s číslem 1, kterou byste se dostali až skoro ke kanadským hranicím, na jihu se park lemuje Pacifik.

Chcete být svědky úplného konce ledovce? Vidět, jak se odlamují mnohatunové bloky ledovce a zajíždějí do hlubokého oceánu? Nebo byste si radši na raftu sjeli divokou řeku Knik? Projeli se psím spřežením několikadenní trail zemí nikoho? Brodili se mezi lososy ledovou řekou? Nebo se jen proletěli ve vrtulníku nad většinu roku zmrzlou krásou? Pak vítejte v regionu ledovce Knik. Je to krajina jako dělená pro adrenalinové sporty, při kterých nepotkáte živáčka.

„Knik je jedním z nejkrásnějších ledovců, jaké jsme na Aljašce viděli, dokonce hezčí než Matanuska. Viděli jsme z výšky i absolutní blízkosti z lodi. Nikde žádní lidé. Jen vy a ledovce!“ napsala ve svém hodnocení jedenáctidenní letní dovolené na webu TripAdvisor Melissaz německého Bonnu.

Heliskiing vznikl na Aljašce

Petr Kellner jízdě hlubokým sněhem mimo sjezdovky a civilizaci propadl. Důkazem může být i výroční zprávě jeho společnosti PPF za rok 2012, kde ho můžete vidět na fotografii, na níž sjíždí na snowboardu z podobné hory. Divoká Aljaška je pro heliskiing, což je právě lyžování z opuštěné hory, kam vás doveze helikoptéra, zemí zaslíbenou. Vždyť zde tento adrenalinový sport v polovině minulého století i vznikl a v současnosti nabízí nejširší nabídkový lyžařský list.

Vrtulník společnosti Soloy Helicopters z městečka Wasilla měl na palubě, když havaroval, kromě pilota Zachary Russela ještě další čtyři lidi. Společníkem Petra Kellnera byl freestylesnowboardový trenér a zakladatel PPF lyžařského amatérského týmu Benjamin Larochaix, který při nehodě rovněž zahynul, a desetinásobný mistra ČR v jízdě na U-rampě snowboardista David Horváth, který je ve vážném ale stabilizovaném stavu v nemocnici Anchorage.

Wasilla leží na začátku zálivu Knik Arms, do něhož se vlévá řeka Knik. Anchorage najdete směrem na západ až skoro u oceánu. Soloy Helicopters je pak společnost s třicetiletou tradicí a devatenácti stroji, mezi kterými byl i havarovaný Airbus AS350B3. Firma na svých stránkách tvrdí, že její piloti mají průměrně odlétáno přes sedm tisíc hodin a že pravidelně spolupracuje se státem například na průmyslovém výzkumu. Firma si zakládá na svých schopnostech dálkové nákladní dopravy v aljašských podmínkách.

Petr Kellner byl ubytován v resortu Tordrillo Mountain Lodge, které se nachází západně od Anchorage a vrtulníku to z metropole k chatě trvá jen 40 minut. „Osamocené, sportovní, luxusní ubytování v srdci pohoří Tordrillo Range, kde outdoorové dobrodružství ze dne se propojuje s večerním odpočinkem v ubytování světové úrovně. Ať už chcete rozrážet panenský sníh na odlehlé hoře nebo hledáte tichý kout na palubě - cesta začíná u nás,“ píše se na stránkách resortu, který při příjezdu po svých hostech vyžaduje negativní test PCR proti covidu. Ubytovací balíček tu startuje na 15 tisících dolarech, tedy na cca 330 tisících Kč.

Tordrillo Mountain Lodge je považováno za nejluxusnější středisko na Aljašce. „Za 17 let, co zde tyto akce provozujeme, je to poprvé, co musíme čelit takové události," uvedli k tragické události prohlášení ubytovatelé, podle nichž byl Petr Kellner jejich častým hostem a přítelem.