„Svět pohostinství dnes truchlí. Barron Hilton byl úžasným člověkem, který kladl důraz na rodinu, byznysmenem a filantropem. Od způsobu, jakým vedl naši firmu po více než tři desetiletí, až po práci, kterou po mnoho let dělal společně s nadací Conrada N. Hiltona, byl Barron mužem, jako žádný jiný,“ uvedl v tiskovém prohálšení prezident a výkonný ředitel sítě Hilton Christopher J. Nassetta. „Vždy pro mě bylo inspirací, že ve světe pohostinctví viděl potenciál ke změně tohoto světa k lepšímu.“

Lítost nad úmrtím svého dědečka na sociálních sítích vyjádřila i kontroverzní americká celebrita Paris Hilton. „Jsem hluboce zarmoucena ztrátou svého dědečka Barrona Hiltona. Byl legendou, vizionářem, skvělým a hodným člověkem, který prožil život plný úspěchů a dobrodružství. Od doby, kdy jsem byla malé děvče, jsem k němu jako k byznysmenovi vzhlížela,“ napsala na Twitteru.

Počátky NFL

Barron Hilton se do čela impéria svého otce postavil v roce 1966 a pomohl k jeho růstu až do dnešní podoby. O třicet let později sice ustoupil do pozadí, i nadále však zůstal předsedou správní rady. Ještě předtím, než se ujal vedení rodinné firmy sloužil v americkém námořnictvu a stal se spoluzakladatelem profesionálního týmu amerického fotbalu Los Angeles Chargers a stál i u zrodu dnešní NFL (Národní fotbalové ligy). Pod jeho vedením klub vybojoval pět divizních titulů a jeden titul mistrovský.

Podle serveru Variety po sobě zanechal osm dětí, 15 vnoučat a čtyři pravnoučata. Na velký podíl z rodinného jmění se však těšit nemohou. Barron Hilton totiž 97 procent majetku odkázal otcově nadaci.