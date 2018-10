Vizionář a filantrop. Zemřel spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen

Spoluzakladatel softwarové firmy Microsoft Paul Allen zemřel v pondělí ve věku 65 let. Miliardář a filantrop se potýkal s rakovinou lymfatických uzlin. Informovala o tom jeho společnost Vulcanic.

Paul G. Allen, který založil Microsoft se svým kamarádem z dětství Billem Gatesem, stejně jako on věnoval významnou část svého jmění na dobročinné účely. Podle dostupných údajů dal téměř dvě miliardy dolarů (45 miliard korun) na ochranu přírody, vesmírné projekty či umění.

K jeho smrti se vyjádřil i Bill Gates, který uvedl, že má "zlomené srdce nad ztrátou jednoho ze svých nejlepších přátel."

"Práce na počítači by bez něj neexistovala," dodal Gates ve svém prohlášení s tím, že Paul nebyl spokojen jen s tím, že založil významnou společnost. "Svůj intelekt a soucit pak zaměřil na zlepšení životů lidí a posílení komunit v Seattlu a na celém světě. Často a rád říkal: ´Pokud máme potenciál konat dobro, pak bychom to dělat měli,´" uzavřel svá slova Gates.

Allen byl totiž ve svém rodném městě městě Seattle jedním z hlavních mecenášů. Zde financoval knihovny, univerzity či výzkumná centra.

Paul Allen was known as a pioneer in personal computing and a philanthropist. He was also an accomplished guitarist. And a huge Jimi Hendrix fan. https://t.co/GJrVu4nVlg — The Wall Street Journal (@WSJ) 16. října 2018

„Jako spoluzakladatel Microsoftu svým vlastním tichým a vytrvalým způsobem vytvářel magické věci, zkušenosti a instituce, čímž změnil svět,” uvedl v prohlášení současný šéf Microsoftu Satya Nadella.

Statement from Microsoft CEO Satya Nadella on the passing of Paul Allen: pic.twitter.com/1iLDLenLKz — Microsoft (@Microsoft) 15. října 2018

Zlomový byl pro Allena rok 1974, kdy se spolužákem Gatesem vymysleli programovací jazyk Basic a o rok později založili ve městě Albuquerque v Novém Mexiku malou firmu, která měla zprvu 15 pracovníků. Microsoft postupně ovládl světový trh s programy a rozrostl se až na téměř 130 tisíc zaměstnanců.

Po necelých deseti letech však Allen z firmy odešel a založil novou společnost Vulcan, kde investoval jmění vydělané na softwaru do řady různých projektů od realitního byznysu přes vědecké patenty po výzkum vesmíru.

Podmořské průzkumy

Zajímal se také o podmořské průzkumy. Letos v březnu například oznámil, že jím vedený průzkumný tým nalezl ca 800 km od východního pobřeží Austrálie vrak americké letadlové lodi USS Lexington. Již dříve našel křižník Indianapolis, japonskou válečnou loď či italský torpédoborec Artigliere, které se potopily ve 40. letech minulého století.

Vlastnil rovněž fotbalový klub Seattle Seahawks a basketbalový klub Portland Trail Blazers.

We miss you.

We thank you.

We love you. pic.twitter.com/rxkn1IjJ0R — Trail Blazers (@trailblazers) 15. října 2018

V roce 2007 byl Allen na listině 100 nejvlivnějších lidí na světě časopisu Time Magazine. Letos byl americkými specializovanými médii veden mezi 50 nejbohatšími lidmi světa díky čistému jmění přes 20 miliard dolarů.

V posledních týdnech podstupoval léčbu Non-Hodgkinova lymfomu, zhoubného nádorového onemocnění lymfatické tkáně.