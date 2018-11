Zemřel Stan Lee. Legenda marvelovských komiksů Spider-Man či Thor

Slavný ilustrátor a herec zemřel v nemocnici v Los Angeles, kam jej převezla záchranka. V posledních letech Lee několikrát trpěl zápalem plic. O rok tak přežil svou ženu Joan, která zemřela loni ve svých 95 letech.

„Zemřel super hrdina. Rozsah jeho vlastní představivosti byl omezen pouze velikostí jeho srdce,“ uvedl o svém kolegovi předseda firmy Walt Disney Bob Iger, který Marvelovy komiksy v roce 2009 koupil za čtyři miliardy dolarů.

Stan Lee, vlastním jménem Stanley Martin Lieber, se narodil v roce 1922 rodině židovských imigrantů z Rumunska. Obdivovatel Jacka Londona a Sherlocka Holmese od dětství snil, že jednou bude vymýšlet vlastní dobrodružné příběhy. Svou kariéru začal ve firmě Timely Publications v sekci komiksů. Společnost se později transformovala na Marvel Comics.

Roku 1942 Lee vstoupil do armády, kde vytvářel tréninkové manuály, propagační materiály a slogany. Sloužil až do roku 1945.

Většina jeho proslulých superhrdinů má kořeny v 60. letech. Jako první vytvořil supertým Fantastic Four, který zaznamenal obrovský úspěch. Poté vytvořil superhrdiny, jakými jsou Spider-Man, X-Men, Iron Man, Avengers, Hulk, Thor, Daredevil či Doctor Strange. Lee také propracoval moderní vztah mezi autorem a fanoušky.

Roku 1994 byl oficiálně uveden do Síně slávy komiksového průmyslu.

Filmy jako Iron Man či Kapitán Amerika se staly jedněmi z nejúspěšnějších hollywoodských snímků. Poslední film od Marvela nazvaný Avengers: Infinity War vydělal přes 1,5 miliardy dolarů.

BREAKING: Marvel icon Stan Lee has passed away at the age of 95, attorney for the family confirms to @ABC News. https://t.co/ew3jUxL7Tkpic.twitter.com/ZUHYEJxfm0