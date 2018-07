Zemřel syn vůdce Islámského státu. Prý padl v boji proti Rusům a alávitům

/ROZHOVOR/ Kdo by neznal postavičku Rudy Pivrnce? Chlápek s bříškem,v červenobíle pruhovaném triku, střapaté vlasy, kšiltovka ze sedmdesátých let baví lidi již pěkných pár desítek let. Ale nejen jím ve Smržovce žije jeho „otec“, humorista, bavič a svéráz Petr Urban a jeho manželka Inka.