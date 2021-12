Podle agentury DPA ležel v nemocnici kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19. „V rozhovoru pro maďarský zpravodajský server ripost.hu Kóbor dříve uvedl, že se této nemoci nebojí, nikdy nebyl nemocný, a stále se cítí zdravý a silný," připomíná slovenský deník Sme.

Kóbor, který měl přezdívku Mecky, odmítal očkování proti covidu i proto, že se podle svých slov cítil stále vitální. „Na jaře v jednom z rozhovorů zmínil, že když odvede svou malou dceru do školy, potkává o čtyřicet i padesát let mladší otce, ovšem prý by zaběhl stovku stejně jako oni," píše maďarský server Index.

Zdravotník z covidária: Nechceme lidi bez očkování odsuzovat, ale nadávají nám

Ještě na podzim plánoval další koncertní šnúru. „Poté, co byl kvůli koronaviru devátého listopadu hospitalizován, jeho rodina nařídila doslova informační embargo. Vědělo se pouze, že jeho stav byl vážný a kapela několikrát vyzvala fanoušky k modlitbám," zmiňuje server Hungary Today.

O pondělní smrti svého frontmana informovala kapela Omega na Facebooku. „Miliony příznivců doma i v zahraničí jej zbožňovaly jako stálici rockové hudby. Nemáme slov," napsala kapela na sociální síti.

Zdroj: Youtube

Kóbor se narodil v roce 1943. Už od mala chtěl být hudebníkem, první kapelu založil ještě na základní škole. V šedesátých letech pak se spolužáky založil rockovou skupinu Omega. „Koncem šedesátých let pronikly jejich skladby i na německý trh. Nejdříve si ji oblíbili posluchači v tehdejším Východním Německu, postupně se stala skupina populární v celé Evropě a absolvovala úspěšná turné. V německy mluvicích zemích původně Kóbor zpíval skladby skupiny v němčině, ale východoněmecké publikum překvapivě raději poslouchalo originální maďarské verze," zmiňuje server Hungary Today.

Nejčastější fámy o covidu: Očkování a covidové pasy mají rysy totalitních režimů

Nejslavnější skladbou Kóbora i skupiny Omega se stala píseň Gyöngyhajú lány, který vznikl v roce 1968. „Okamžitě byla hitem ve Východním Německu, Velké Británii, Francii, Rumunsku, Československu, Jugoslávii i Bulharsku. Omega následně píseň nazpívala i v angličtině a němčině. Skladbu v roce 1995 přezpívala kapela Scorpions," shrnuje server Hungary Today.