Waltersová pracovala nejprve od 60. let minulého století pro stanici NBC, do ABC News nastoupila v roce 1976. Hlásila tam mimo jiné zprávy a vedla různé debaty včetně prezidentské v roce 1984. Od konce 90. let do roku 2014 tam moderovala pořad The View. Později zůstala jeho producentkou a příležitostně stále dělala rozhovory, uvádí ABC News.