V americké Pensylvánii tento měsíc zemřeli sourozenci Lori a George Schappellovi, které Guinnessova kniha rekordů označovala za nejstarší žijící siamská dvojčata. Agentura AP, která o tom informovala, uvedla, že sourozenci se dožili 62 let, čímž překonali lékařské prognózy. Každý z nich měl vlastní kariéry, zájmy i vztahy.

Lori a George Schappellovi na snímku z roku 2017 | Foto: Profimedia

„Když jsme se narodili, tak si doktoři mysleli, že se nedožijeme ani třiceti, ale ukázali jsme jim, že se pletli,“ řekla v rozhovoru pořízeném deníkem The Philadelphia Inquirer u příležitosti 50. narozenin dvojčat Lori Schappellová.

Schappellovi byli spojeni lebkami. George měl navíc vrozenou vadu páteře a byl asi o 10 centimetrů menší než Lori, která ho vozila v kolečkovém křesle. Sourozenci se sice museli všude pohybovat spolu, ale i tak pro ně bylo velmi důležité, aby „vedli co nejvíce nezávislé životy“, stojí podle AP v jejich úmrtním oznámení.

Spojená dvojčata Lori a George Schappellovi v show Jerryho Springera v roce 2002:

Zdroj: Youtube

Sourozenci vystudovali střední školu a chodili na přednášky na univerzitu. Když Lori šest let pracovala v nemocniční prádelně, George ji v tom podporoval. Když se pak George v roce 1996 rozhodl zahájit kariéru v country hudbě, Lori se zaměstnání vzdala.

Od svých 24 let měla dvojčata vlastní bydlení a také často cestovala. Objevila se rovněž v několika dokumentárních filmech a talkshow, stejně jako v jednom díle dramatického seriálu z lékařského prostředí Plastická chirurgie. Lori kromě toho bodovala v bowlingových soutěžích, stojí v úmrtním listu.

Spojená dvojčata a vztahy

Operativní oddělení bylo v případě Schappellových považováno za riskantní. Lori nicméně agentuře AP v roce 2002 řekla, že operace podle ní stejně není zapotřebí. „Člověk si nemá zahrávat s tím, co stvořil Bůh,“ uvedla. Stejného názoru byl i George, který o několik let dříve v dokumentárním filmu řekl: „Proč opravovat něco, co není rozbité?“

Siamská dvojčata patří mezi ne příliš časté, ale velmi známé anomálie:

George také mluvil o nutnosti poskytovat někomu, koho má člověk rád a váží si ho, soukromí a umět přistoupit na kompromis v situacích, kdy by to člověk sám ocenil od druhé osoby. Lori uváděla, že kompromis pro ni znamená, že člověk „nedostane všechno hned, když to chce“.

Lori byla během svého života zasnoubená, ale její budoucí manžel nakonec zemřel při automobilové nehodě. „Když jsme chodili na rande, tak si George s sebou bral knížky,“ popsala. George v roce 2007 učinil coming out jako transgenderová osoba.