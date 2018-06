Zemřela první milenka Jamese Bonda, herečka Eunice Grayson

O smutné události dnes informovala rodina herečky na twitteru.

Při osudovém setkání filmové Sylvie s Bondem zazní poprvé nejznámější hláška ze všech bondovek. Se svým idolem se setká v kasinu, když hraje karty.

„Obdivuji vaši odvahu, slečno …?“

„Trench, Sylvia Trench. Obdivuji vaše štěstí, pane …?“

„Bond, James Bond.“

Video: Slavná scéna z filmu Dr. No

Herečka později o této scéně uvedla, že natáčení legendární scény nebylo jednoduché. Herec Sean Connery, který Bonda ztvárnil, prý nedokázal své filmové jméno v tomto tvaru vyslovit.

„Neustále se přeříkával, řekl třeba Sean Bond, James Connery,“ vyprávěla pro BBC. O přestávce si oba hlavní představitelé dali prý drink a pak vše natočili na první pokus.

Zahrála si i v druhé bondovce Srdečné pozdravy z Ruska (1963). Předtím hrála například v hororu Frankensteinova pomsta z roku 1958 a v řadě dalších filmů. Narodila se v britském Surrey v roce 1931.

"Odešla úžasná dáma, která zanechávala dojem v každém, koho potkala. Bude nám velmi chybět," uvedla rodina herečky na twitteru.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y