Osud se s americkou zpěvačkou, která ve středu zemřela ve věku 83 let ve svém domě ve Švýcarsku, nepáral. Zatímco se jí podařilo vybudovat úspěšnou dlouhotrvající kariéru a stát se hudební ikonou, musela čelit mnoha těžkým životním výzvám - násilnickému manželovi, vážným nemocem nebo smrtím dvou synů.

Americká zpěvačka Tina Turner v roce 2009 vystoupila v pražské O2 Areně. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Úmrtí rokenrolové královny Tiny Turner zasáhlo celý svět. Více než pět dekád trvající tvorba americké zpěvačky si získala srdce milionů lidí. Rodačka z Tennessee zažila největší slávu v 80. letech, když prorazila písní Let's Stay Together a následně vydala úspěšné album Private Dancer. Během svého působení získala mimo jiné dvanáct cen Grammy a vstoupila do Rokenrolové síně slávy. Do hudebního důchodu odešla v roce 2009 na svém rozlučkovém turné. „Nastoupila jsem do letadla a řekla si, že je opravdu konec. Byla jsem ráda,“ sdělila v rozhovoru pro CBS News před čtyřmi lety.

Osm největších hitů Tiny Turner: Za každým z nich se ukrývá silný příběh

Z veřejného prostoru nejdřív nezmizela úplně. Umělkyně se i dál občas objevovala na pódiu nebo v televizi a v roce 2018 vydala autobiografii Tina Turner: My Love Story. Její opravdu poslední vystoupení před diváky se uskutečnilo o rok později. O jejím životě taky vznikl muzikál nebo dokument z produkce televizní stanice HBO s názvem Tina, při jehož premiéře byla pořízena jedna z posledních veřejných fotografií Tiny.

V posledních letech však Rocková babička, jak se jí přezdívalo, žila v ústraní a většinou se držela mimo pozornost veřejnosti. Sice si vedla i vlastní stránku na Instagramu, ale zde většinou sdílela starší fotografie s nostalgickým nádechem.

Komplikace ve vztazích i zdraví

Za oponou blyštivého života celebrity se však skrývala i temná strana. Kariéru Tiny Turner významně ovlivnil první manžel Ike Turner, který jí sice zpočátku pomohl s budováním úspěšné rockové dráhy, ale pak ji svým násilnickým a bouřlivým chováním komplikoval.

Zpěvačka ho opustila a štěstí našla až s druhým partnerem, německým hudebním manažerem Erwinem Bachem. Randili spolu už od 80. let, v roce 1994 se společně odstěhovali do Švýcarska, kde Tina přijala tamní občanství, a v roce 2013 se vzali.

Hudební ikona se řadu let potýkala se zdravotními problémy. Už v roce 1978 jí doktoři diagnostikovali vysoký krevní tlak. „Nepamatuju si, že by mi někdy pořádně vysvětlili, co to znamená a jaký to má dopad na organismus,“ svěřila se zpěvačka v jednom z posledních rozhovorů letos v březnu pro Evropskou alianci pro zdraví ledvin.

I kvůli tomu Tina Turner prodělala dvě mrtvice, nejdříve v roce 2009 a poté o čtyři roky později, a to pouhé tři týdny po svatbě s Bachem. Ve svých pamětech pak vyprávěla o hrůze, kterou jí vážná nemoc způsobila. „Tehdy jsem zjistila, že se nedokážu postavit na vlastní nohy,“ uvedla.

Zemřela legendární zpěvačka Tina Turner. Rockové ikoně bylo 83 let

V roce 2016 jí pak lékaři diagnostikovali další závažné onemocnění: rakovinu střev. Doktoři jí odstranili část střeva, ale následně se zhoršily problémy s ledvinami, které nakonec selhaly. Turner tak nějakou dobu uvažovala o asistované sebevraždě, která je v zemi, kde žila, legální.

Její manžel však ukázal, jak silné pouto spolu mají, a daroval jí jednu ze svých ledvin. „Říkáme tomu dítě,“ zavtipkovala rokenrolová královna v tehdejším rozhovoru pro britský deník The Daily Mail.

Tina Turner v roce 2018.Zdroj: Profimedia

Smrt obou synů

Zpěvačka v posledních letech svého života nezažila mnoho radostných událostí. Chvíli před vydáním knižní autobiografie se dozvěděla, že se její syn Craig zastřelil. O těžkých chvílích promluvila ve vzácném rozhovoru pro BBC, kde uvedla, že v týdnech předcházejících tragické události se svým potomkem několikrát mluvila. „Bavili jsme se o jeho nové práci a partnerce,“ vzpomínala. „Stále nevím, co ho přivedlo na pokraj sil,“ uvedla Turner. Dodala, že nejspíš to mohlo být osamělostí, ale přesto to nedokázala pochopit.

V 58 letech zemřel herec Ray Stevenson. Během natáčení musel být hospitalizovaný

Utrpení matky však neskončilo. O čtyři roky později ji zasáhla další smutná zpráva o úmrtí druhého syna Ronnieho. Ten v prosinci 2022 podlehl komplikacím spojeným s rakovinou tlustého střeva. „Ronnie, opustil jsi svět příliš brzy. Ve smutku zavírám oči a myslím na tebe, můj milovaný synu,“ napsala v dojemném vzkazu na svém instagramovém profilu.

Tina Turner se však údajně se svými potomky dlouhou dobu nestýkala, pouze jim posílala peníze. „Nemluvil jsem s ní asi od roku 2000 a myslím, že ani jeden z mých bratrů,“ prozradil v rozhovoru z roku 2018 pro týdeník The Mail on Sunday zpěvaččin druhý nejstarší syn Ike Turner, kterého umělkyně adoptovala spolu s jeho bratrem Michaelem, když si vzala jejich otce a svého prvního manžela.

Připomeňte si hit Tiny Turner, který nazpívala pro film o Jamesi Bondovi:

Zdroj: Youtube

Udržovala klidnou mysl

Ačkoliv Turner od roku 2019 už nikde nevystupovala, dostalo se jí v říjnu 2021 pocty tím, že byla uvedena do Rokenrolové síně slávy. Na slavnostní ceremoniál pořádaný v Clevelandu však neodcestovala, ale pouze natočila děkovné video. „Pokud ještě v 81 letech dostávám ceny, tak jsem něco musela udělat dobře,“ připomněl deník The Daily Mail zpěvaččino prohlášení. O den později pak zveřejnila fotografii s oceněním.

V rozhovoru se CBS News v roce 2019 se jí reportérka Gayle Kingová zeptala, zda je něco, co v životě chtěla, ale nezískala to. Tina Turner jí odpověděla: „Ne. Mám všechno.“ Dodala, že když sedí ve svém domě poblíž jezera, cítí se naprosto vyrovnaná. Zpěvačka sice přiznala, že si prožila mnoho těžkých chvil, ale nikdy to na nikoho jiného nesváděla.

Tina Turner v show moderátorky Oprah Winfreyové v roce 2013:

Zdroj: Youtube

Umělkyně už dříve mluvila velmi vyrovnaně o svém životě. Například v roce 2013 byla hostem v pořadu televizní moderátorky Oprah Winfreyové, kde mluvila o výhodách stárnutí. „V tomto stádiu můžete odletět i na jinou planetu, ale budete nadšení a zvědaví,“ řekla Turner.

Upřesnila však, že sice není ráda, že jednou umře, ale že až nastane její čas, nebude ničeho litovat. „Mám skvělé přátele, manžela a jsem šťastná,“ shrnula rokenrolová ikona.